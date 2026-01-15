بنك القاهرة عمان
العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشائر العدوان الضمور والعموش

وطنا اليوم –  مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، واجب العزاء إلى عشائر العدوان والضمور والعموش.

ونقل العيسوي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيد العميد المتقاعد زيد نوفان العدوان، وإلى عموم عشائر العدوان، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

كما نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحوم عبدالله زعل الضمور، رئيس بلدية الكرك الأسبق، وإلى عشيرة الضمور وعموم عشائر الغساسنة، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

ونقل العيسوي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة ابتهال مفضي السليم، زوجة النقيب خالد القلاب العموش، وإلى عموم عشائر بني حسن، سائلاً الله أن يتغمدها بواسع رحمته.


