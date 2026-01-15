بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

تحالف سياحي جديد لدعم تنافسية العقبة

15 يناير 2026
تحالف سياحي جديد لدعم تنافسية العقبة

وطنا اليوم:عقدت مديرية السياحة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، اليوم الخميس، اجتماعاً مع جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية، بهدف تعزيز الشراكة والتعاون المشترك، وبحث آليات عملية تسهم في تطوير القطاع السياحي في مدينة العقبة.
وحضر الاجتماع مفوض الشؤون السياحية والشباب في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الدكتور ثابت النابلسي، ورئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية محمود الخصاونة، وعدد من أعضاء الجمعية، إلى جانب مديرة السياحة في السلطة سلام المالكي.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص السلطة على بناء نموذج تعاون مستدام مع مكاتب السياحة والسفر، يركز على زيادة عدد ليالي الإقامة السياحية في العقبة، وتعزيز حضورها كوجهة رئيسة ضمن البرامج السياحية الوافدة والداخلية، إلى جانب تطوير برامج تحفيزية مشتركة تدعم المكاتب وتسهل عملية تسويق وبيع المنتج السياحي في العقبة.
وناقش الاجتماع، سبل العمل المشترك لاستقطاب الفعاليات وتطوير أنماط السياحة المتخصصة، بما يسهم في تنويع المنتج السياحي وإطالة مدة إقامة الزوار، وتعزيز الأثر الاقتصادي للقطاع السياحي في المدينة.
وأكد الحضور، أهمية اعتماد نهج تشاركي حواري، يتيح لمكاتب السياحة والسفر عرض تجاربها وتحدياتها ومقترحاتها، بما يفضي إلى تصميم برامج شراكة حقيقية تخدم مصالح مختلف الأطراف، وتسهم في تعزيز تنافسية العقبة على الخارطة السياحية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:14

العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشائر الداريسة والحموري والشرعة والعواملة

20:44

منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة يؤثر على المملكة الأحد

20:31

الحملة الأردنية والهيئة الخيرية توزعان خيام على النازحين في غزة

20:25

وفاة الفنان المصري محمد الإمام أحد أبطال الغاوي

20:18

ولي العهد يهنئ عبر انستغرام بذكرى الاسراء والمعراج

20:15

المبكة رانيا: في الإسراء والمعراج رسالة بأن ما عند الله دائماً خير وأعظم

19:39

لجنة التكنوقراط لإدارة غزة تعقد أول اجتماع لها في مصر

19:32

استجابة فورية من الجمارك الأردنية لملاحظة مسافرين عبر جابر

19:26

اكتشافات جوية في بادية الزرقاء تكشف منظومة صيد حجرية

19:13

النشامى تحت 23 يودعون كأس آسيا بعد الخسارة أمام اليابان بركلات الترجيح

19:07

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة مسيّرة

16:47

مندوباً عن الملك.. الأمير فيصل يقدّم واجب العزاء لرئيس الديوان الملكي بوفاة شقيقته

وفيات
وفيات الجمعة 16-1-2026وفيات الخميس 15 – 1 – 2026وفيات الأربعاء 14 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 13 – 1 – 2026وفيات الإثنين 12 – 1 – 2026