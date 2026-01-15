تحالف سياحي جديد لدعم تنافسية العقبة

وطنا اليوم:عقدت مديرية السياحة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، اليوم الخميس، اجتماعاً مع جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية، بهدف تعزيز الشراكة والتعاون المشترك، وبحث آليات عملية تسهم في تطوير القطاع السياحي في مدينة العقبة.

وحضر الاجتماع مفوض الشؤون السياحية والشباب في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الدكتور ثابت النابلسي، ورئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية محمود الخصاونة، وعدد من أعضاء الجمعية، إلى جانب مديرة السياحة في السلطة سلام المالكي.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص السلطة على بناء نموذج تعاون مستدام مع مكاتب السياحة والسفر، يركز على زيادة عدد ليالي الإقامة السياحية في العقبة، وتعزيز حضورها كوجهة رئيسة ضمن البرامج السياحية الوافدة والداخلية، إلى جانب تطوير برامج تحفيزية مشتركة تدعم المكاتب وتسهل عملية تسويق وبيع المنتج السياحي في العقبة.

وناقش الاجتماع، سبل العمل المشترك لاستقطاب الفعاليات وتطوير أنماط السياحة المتخصصة، بما يسهم في تنويع المنتج السياحي وإطالة مدة إقامة الزوار، وتعزيز الأثر الاقتصادي للقطاع السياحي في المدينة.

وأكد الحضور، أهمية اعتماد نهج تشاركي حواري، يتيح لمكاتب السياحة والسفر عرض تجاربها وتحدياتها ومقترحاتها، بما يفضي إلى تصميم برامج شراكة حقيقية تخدم مصالح مختلف الأطراف، وتسهم في تعزيز تنافسية العقبة على الخارطة السياحية