مطارات المملكة تتجاوز 10 ملايين مسافر خلال عام 2025

وطنا اليوم:أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني عن تحقيق قطاع النقل الجوي في المملكة نمواً لافتاً خلال عام 2025، حيث سجلت المطارات الأردنية إنجازاً مهماً بتجاوز إجمالي عدد المسافرين القادمين والمغادرين حاجز 10 ملايين مسافر، في مؤشر يعكس التعافي المستدام للقطاع وتعاظم دوره في دعم الاقتصاد الوطني.

وأظهرت البيانات الإحصائية الرسمية الصادرة عن الهيئة أن إجمالي عدد المسافرين عبر مختلف مطارات المملكة بلغ 10,013,942 مسافراً خلال عام 2025، مقارنة بـ 8,969,780 مسافراً في عام 2024، بما يؤكد تنامي الطلب على النقل الجوي وارتفاع وتيرة الحركة السياحية والتجارية.

وبيّنت الهيئة أن مطار الملكة علياء الدولي واصل دوره المحوري كبوابة رئيسية للمملكة، مسجلاً أكثر من 9.7 مليون مسافر خلال عام 2025، بواقع نحو 4.96 مليون مسافر قادم و4.82 مليون مسافر مغادر، مقارنة بنحو 8.8 مليون مسافر في عام 2024. كما ارتفعت حركة الطائرات في المطار لتصل إلى 40,295 طائرة قادمة و40,280 طائرة مغادرة.

وفي السياق ذاته، حقق مطار الملك الحسين الدولي – العقبة نمواً ملحوظاً، حيث تجاوز عدد المسافرين القادمين والمغادرين 213 ألف مسافر خلال عام 2025، مقارنة بـ 161 ألف مسافر في عام 2024، إلى جانب ارتفاع حركة الطائرات لتسجل 2,240 رحلة قادمة و2,237 رحلة مغادرة.

أما مطار مدينة عمان، فقد حافظ على مستوى تشغيلي مستقر، مع تسجيل نمو في أعداد المسافرين المغادرين بلغ 6,150 مسافراً خلال العام.

وعلى صعيد حركة الملاحة الجوية، سجلت الأجواء الأردنية ارتفاعاً ملموساً في حركة العبور الجوي، حيث بلغت 96,790 رحلة خلال عام 2025، مقارنة بـ 76,723 رحلة في عام 2024، بما يعزز مكانة المملكة كممر جوي إقليمي استراتيجي.

وأكدت هيئة تنظيم الطيران المدني أن هذه النتائج تعكس ثمار الجهود المتواصلة في تطوير البنية التحتية للمطارات، وتعزيز كفاءة التشغيل، وتوسيع شبكة الربط الجوي، بما ينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي ودعم تنافسية قطاع الطيران الأردني إقليمياً ودولياً