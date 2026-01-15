بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

العمرو : توريد مليون لتر زيت زيتون للمؤسسات الاستهلاكية مطلع شباط

15 يناير 2026
العمرو : توريد مليون لتر زيت زيتون للمؤسسات الاستهلاكية مطلع شباط

وطنا اليوم:أكد مساعد الأمين العام للتسويق الزراعي في وزارة الزراعة، خليل العمرو، أن مليون لتر من زيت الزيتون التونسي سيصل إلى المملكة مع بداية شهر شباط المقبل، وسيكون متوفراً للمواطنين عبر المؤسستين المدنية والعسكرية.

وأوضح العمرو أن وزارة الزراعة اتخذت هذه الخطوة استجابة للفجوة التي شهدتها الأسواق المحلية نتيجة تداعيات الموسم المطري السابق، وما انعكس عنه من تراجع في كميات الإنتاج.

وبيّن أن الكميات المستوردة تُقدّر بنحو 3 آلاف طن من زيت الزيتون، سيتم توزيعها من خلال المؤسستين العسكرية والمدنية، بهدف المساهمة في استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.

وأعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن وصول الدفعة الأولى من زيت الزيتون التونسي نوع بكر ممتاز إلى مستودعاتها؛ تمهيداً لصرفها إلى أسواق المؤسسة.

وأوضح المدير العام للمؤسسة عصام الجراح، الاثنين، أن الدفعة الأولى من زيت الزيتون التونسي ستكون متوافرة في جميع أسواق المؤسسة البالغ عددها 69 سوقا بسعر 21 دينارا للجالون سعة 5 لترات بعد انتهاء الفحوصات المخبرية والحسية اللازمة؛ لضمان جودة وسلامة الزيت قبل طرحه في الأسواق خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال، إن وزارة الزراعة منحت المؤسسة رخصة لشراء 1 مليون لتر من زيت الزيتون المستورد، وإن باقي الكميات المتعاقد عليها سترد تباعا الى المؤسسة خلال الشهر الحالي حسب الشحنات والدفعات المتفق عليها مع الجانب التونسي.

وأضاف الجراح، أن هذه الخطة تأتي في إطار جهود المؤسسة لتوفير بدائل متعددة للمستهلكين بأسعار مناسبة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار زيت الزيتون المحلي، وبما يحقق التوازن في السوق ويحد من أي ممارسات احتكارية.

ودعت المؤسسة المواطنين إلى متابعة إعلاناتها الرسمية لمعرفة موعد طرح الزيت، مؤكدة استمرارها في تنفيذ خططها الهادفة إلى دعم الأمن الغذائي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:14

العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشائر الداريسة والحموري والشرعة والعواملة

20:44

منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة يؤثر على المملكة الأحد

20:31

الحملة الأردنية والهيئة الخيرية توزعان خيام على النازحين في غزة

20:25

وفاة الفنان المصري محمد الإمام أحد أبطال الغاوي

20:18

ولي العهد يهنئ عبر انستغرام بذكرى الاسراء والمعراج

20:15

المبكة رانيا: في الإسراء والمعراج رسالة بأن ما عند الله دائماً خير وأعظم

19:39

لجنة التكنوقراط لإدارة غزة تعقد أول اجتماع لها في مصر

19:32

استجابة فورية من الجمارك الأردنية لملاحظة مسافرين عبر جابر

19:26

اكتشافات جوية في بادية الزرقاء تكشف منظومة صيد حجرية

19:13

النشامى تحت 23 يودعون كأس آسيا بعد الخسارة أمام اليابان بركلات الترجيح

19:07

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة مسيّرة

16:47

مندوباً عن الملك.. الأمير فيصل يقدّم واجب العزاء لرئيس الديوان الملكي بوفاة شقيقته

وفيات
وفيات الجمعة 16-1-2026وفيات الخميس 15 – 1 – 2026وفيات الأربعاء 14 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 13 – 1 – 2026وفيات الإثنين 12 – 1 – 2026