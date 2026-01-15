أمنية إحدى شركات Beyon، تجدّد شهادةISO 45001 لأعوام متتالية وتُعزّز السلامة المهنية بحلول رقمية

وطنا اليوم: جدّدت شركة أمنية، إحدى شركات Beyon، شهادة نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية ISO 45001 لأعوام متتالية، في إنجاز يعكس استمرارية نهجها المؤسسي في إدارة المخاطر، وتعزيز بيئة عمل آمنة مدعومة بحلول رقمية وامتثال فعلي في الميدان.

وجرى منح وتجديد الشهادة من قبل شركةSGS ، وهي جهة عالمية معتمدة ومتخصصة في تدقيق ومنح شهادات أنظمة الإدارة، وذلك عقب اجتياز أمنية عمليات تدقيق شاملة للتحقق من الامتثال الكامل لمتطلبات المواصفة الدولية، وفاعلية نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية المعتمد لديها والتطبيق العملي لمتطلبات الصحة والسلامة المهنية في مختلف مواقع العمل.

ويؤكّد هذا الإنجاز نجاح استراتيجية أمنية في دمج مفاهيم الصحة والسلامة المهنية ضمن ثقافتها المؤسسية، حيث لا يقتصر الالتزام بالمعايير الدولية على الإجراءات التنظيمية، بل يمتد ليشمل نهجاً متكاملاً للتحسين المستمر، يضع سلامة الموظفين والمقاولين والزوّار في صميم أولوياته، باعتبارها مسؤولية مؤسسية لا تقبل التهاون.

وقال أمجد فروقه، المدير التنفيذي لدائرة أمن المعلومات واستمرارية الأعمال في شركة أمنية:

“إن تجديد شهادة ISO 45001 لأعوام متتالية يؤكّد نضج منظومة إدارة المخاطر في أمنية، ويعكس التزامنا بإدارة المخاطر بتطبيق معايير السلامة المهنية كنظام عملي يدعم الجاهزية التشغيلية لحماية موظفينا وشركاءنا. .فنحن نؤمن بأن توفير بيئة عمل آمنة ومستدامة هو عنصر أساسي لدعم جاهزية الشركة التشغيلية وضمان استدامة عملياتنا في مختلف الظروف.”

وأضاف: “في إطار تطوير منظومة السلامة المهنية وتعزيز الامتثال الميداني، تميّز هذا التجديد بتعزيز أدوات الرقابة الرقمية وربط متطلبات الشهادة بممارسات تشغيلية ذكية، حيث طوّرت أمنية آلية رقمية متقدمة عبر تطبيق USafety، تضمن الالتزام الكامل باشتراطات الصحة والسلامة المهنية قبل البدء بأي أعمال في المواقع، من خلال ربط الموافقة على بدء العمل بالتحقق المسبق من استيفاء جميع معايير السلامة.”

كما تتيح هذه المنظومة الرقمية إمكانية التبليغ الفوري عن المخاطر المحتملة ومتابعة معالجتها خلال دقائق، بما يعزّز الرقابة الفعالة على التزام الموظفين والمقاولين بالإجراءات المعتمدة، ويُرسّخ مبدأ الوقاية الاستباقية كنهج عمل دائم.

وبالتوازي مع الحلول التقنية، واصلت أمنية تعزيز جاهزيتها للطوارئ من خلال التنسيق المباشر والمستمر مع مديرية الدفاع المدني، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مراكز معتمدة لتأهيل الموظفين والمقاولين على التعامل مع الحالات الطارئة، إضافة إلى تدريب مدراء المعارض على إجراءات السلامة وحماية العملاء والزوار.

وتؤكّد أمنية أن تجديد شهادة ISO 45001 لأعوام متتالية لا يُعد إجراءً شكلياً، بل ترجمة عملية لالتزامها المستدام بالصحة والسلامة المهنية كجزء أصيل من التميّز التشغيلي، وركيزة أساسية لدعم استمرارية الأعمال، وترسيخ بيئة عمل آمنة ومحفّزة للجميع.