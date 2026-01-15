مسؤول سعودي: ثلاث دول خليجية أقنعت ترامب بإعطاء إيران فرصة

وطنا اليوم:مع تراجع حدة التصريحات الأميركية خلال الساعات الماضية حول إيران، أفاد مسؤول سعودي بأن السعودية وقطر وعُمان أقنعت الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمنح طهران فرصة.

وقال المسؤول، اليوم الخميس، إن الرياض والدوحة ومسقط حذرت أميركا من “ردات فعل خطيرة” إذا ضربت الداخل الإيراني، وفق ما نقلت فرانس برس.

على اتصال مع واشنطن

كما أكد أن الدول الـ3 لا تزال على اتصال مع واشنطن حول المسألة الإيرانية.

بالتزامن، كشفت 3 مصادر مطلعة أنه تم خفض مستوى التحذير الأمني في قاعدة العديد الجوية الأميركية في قطر بوقت سابق اليوم بعد رفعه أمس وإخلاء الجنود والأفراد منها.

بدورها، أعربت تركيا وهي من حلفاء واشنطن أيضاً عن معارضتها لأي عملية عسكرية ضد طهران. وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في مؤتمر صحافي “نعارض أي عملية عسكرية على الإطلاق، ونعتقد أن طهران يجب أن تكون قادرة على حل مشاكلها بنفسها”.

“لن تسمح باستخدام مجالها الجوي”

وكان مصدران سعوديان أكدا أمس أيضاً أن الرياض أبلغت طهران بأنها لن تسمح باستخدام مجالها الجوي أو أراضيها في أي عمل عسكري أميركي محتمل ضدها، وفق فرانس برس. وأوضحا أن المملكة أبلغت طهران مباشرة أنها لن تكون جزءاً من أي عمل عسكري محتمل ضدها، وأن الأراضي والأجواء السعودية لن تستخدم في ذلك.

يذكر أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي كان بحث خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، أمن المنطقة.

أتى ذلك، بعدما كان الرئيس الأميركي قال الليلة الماضية إنه “سيراقب ويرى كيف تسير الأمور”، عقب توعده بتدخل عسكري في إيران لمساعدة المتظاهرين. كما أشار إلى أنه أُبلغ “من مصدر ثقة بأن “القتل توقّف”