محافظة: سداد جميع ديون صندوق دعم الطالب للجامعات نهاية العام

وطنا اليوم:قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، الخميس، إن صندوق دعم الطالب الجامعي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سينهي في نهاية العام الحالي 2026 سداد جميع الديون المترتبة عليه لصالح الجامعات الأردنية الرسمية، والذي بلغ قرابة (80) مليون دينار أردني.

وتراكمت المبالغ على الصندوق نتيجةً للتوسع الذي حصل في أعداد الطلبة المشمولين بالمنح والقروض الجامعية في الأعوام الماضية دون توفير مخصصات مالية خاصةً خلال انتشار وباء الكورونا.

وأضاف الوزير محافظة أن المبلغ المتبقي من أصل إجمالي الدين هو قرابة (14) مليون دينار أردني فقط سيتم سدادها للجامعات قبل نهاية العام الحالي 2026.

من جهة أخرى قال الوزير محافظة إن العام 2026 سيشهد أيضاً توزيع مبلغ (40) مليون دينار أردني كدعم حكومي مباشر للجامعات، حيث جرت العادة في الأعوام الماضية أن يكون هذا المبلغ مقدماً للجامعات مقابل الرسوم الجامعية للطلبة المرشحين للاستفادة من المنح والقروض الجامعية، ومن المتوقع أن تنعكس هذه الإجراءات إيجاباً على موازنات هذه الجامعات، إضافةً إلى تخفيض مديونيتها.

وثمن الوزير محافظة جهود وزارة المالية في التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في توفير المخصصات المالية اللازمة لذلك خلال الأعوام الماضية