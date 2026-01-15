بنك القاهرة عمان
أبو السمن يترأس اجتماعاً لتقييم خطط الطوارئ ومعالجة ملاحظات المنخفضات الأخيرة

15 يناير 2026
أبو السمن يترأس اجتماعاً لتقييم خطط الطوارئ ومعالجة ملاحظات المنخفضات الأخيرة

وطنا اليوم:عقد وزير الأشغال العامة والإسكان، المهندس ماهر أبو السمن، اجتماعاً موسعاً اليوم مع مدراء مديريات الأشغال في المحافظات، خُصص لمراجعة وتقييم الخطط الميدانية التي نُفذت خلال المنخفضات الجوية التي مرت بها المملكة خلال الشهر المنصرم، وتحديد الثغرات لتعزيز الاستجابة في الحالات القادمة.
وجه المهندس أبو السمن مدراء الأشغال بالبدء الفوري بطرح عطاءات عاجلة لمعالجة الأضرار التي خلفها الشتاء خلال الأسابيع الماضية، مشدداً على ضرورة حصر الملاحظات المتكررة وتجهيز مقترحات فنية وعملية لمنع حدوثها مجدداً. وأوعز الوزير بإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بهذه العطاءات ومعالجة المواقع المتضررة خلال عشرة أيام، مع تحديد الكلف التقديرية ووصف العمل بدقة لكل منطقة.
وفيما يخص المشاريع الرأسمالية، بحث الوزير ملخص عطاءات اللامركزية لعام 2026، موجهاً المدراء لبيان إمكانية إلغاء أو استبدال بعض العطاءات التي لا تشكل أولوية قصوى، واستبدالها بمشاريع تخدم البنية التحتية الحالية وتستهدف المناطق الأكثر تضرراً من الظروف الجوية، لضمان استغلال المخصصات المالية بالشكل الأمثل.
وعلى صعيد التحضير للمنخفضات المقبلة، أمر الوزير بتزويد المديريات بكافة احتياجاتها من كوادر بشرية، ولباس واقي، ومعدات سلامة عامة، إضافة إلى مواد الطوارئ من ردم وأكياس رمل وحواجز مرورية ووقود احتياطي. كما شدد على ضرورة رفع كافة بيانات العبارات والمنشآت المائية على منصة GIS وتكثيف عمليات التنظيف المستمرة لها، ومتابعة نتائج الكشف المشترك مع وزارة الإدارة المحلية والحكام الإداريين الصادر في مطلع الشهر الحالي.
وقد حضر الاجتماع أمين عام الوزارة الدكتور جمال قطيشات، حيث استمع مع الوزير إلى تقارير مفصلة ومقترحات قدمها مدراء الأشغال حول سير العمل في الميدان.
ووجه أبو السمن المعنيين في مركز الوزارة الى تلبية مطالب المديريات فوراً، وتذليل كافة العقبات الفنية والمالية لضمان بقاء الـ ١١٠ فرقة عمل ميدانية في حالة تأهب قصوى، وتأمين احتياجاتهم وتفعيل برامج تفقد ومراقبة الطرق الرئيسية


