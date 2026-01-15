وزير الداخلية وسفير الإتحاد الأوروبي يتفقدان مصنع دير علا لإعادة تدوير البلاستيك

وطنا اليوم:زار وزير الداخلية، مازن الفراية، وسفير الإتحاد الأوروبي في الأردن، بيير-كريستوف شاتزيسافاس، اليوم الخميس، مصنع دير علا لإعادة تدوير البلاستيك الزراعي، بحضور ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، رندا أبو الحسن، وعدد من المسؤولين المعنيين.

وتفقد الوزير الفراية والسفير شاتزيسافاس، المصنع، الذي تم افتتاحه في شهر تموز من العام 2025، وإطلعا على مرافقه وخطوط الإنتاج فيه وطاقته الإنتاجية التي تترواح بين 6-10 طن يوميا من الحبيبات، وذلك بعد أن تم تشغيله والعمل الفعلي به من قبل القطاع الخاص، ممثلا بالشركة المتخصصة للصناعات البلاستيكية.

وهدفت زيارة الفراية وشاتزيسافاس، إلى متابعة سير العمل بالمصنع، والوقوف الميداني على مدى قدرة البلدية والشركة المشغلة، على تكريس الشراكة الحقيقة بين القطاعين العام والخاص.

وأكد الفراية، أن هذا المشروع، الكبير بفكرته، يمثل نموذجا فعالا يمكن تطبيقه في مناطق أخرى من المملكة، باعتباره حالة من التشاركية الفعالة مع الإتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويحقق أهدافا ذات أبعاد اقتصادية واستثمارية وبيئية.

كما ذكر الفراية، أن غاية المشروع، خلق حالة من التشاركية بين المصنع وجمعيات وادي الأردن والمجتمعات المحلية، بشكل يؤدي إلى إيجاد فرص تشغيل وتعزيز الاستقرار المجتمعي، إضافة إلى دوره بتحسين البيئة الزراعية والحد من مشاكل التلوث، والعمل على إنشاء أسواق وصناعات تسهم في النمو الاقتصادي للمنطقة.

وأشار الوزير الفراية، أن غاية الزيارة، الإطلاع الفعلي علي سير العمل بالمصنع بعد تشغيله، والوقوف على الاشكاليات التي تواجهه، لمعالجتها والتنسيق مع الجهات المختصة لوضع الحلول المناسبة لها.

من جهته، أوضح سفير الإتحاد الأوروبي، أن هذه الزيارة تأتي لتشجيع المصنع على الاستمرار بالعمل واستدامة التشغيل، كما أشادت ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بميزة هذا المشروع وخصوصيته، بتجسيده شراكة حقيقية بين البلدية والقطاع الخاص.

ويذكر، أن هذا المشروع، وفـّر أربع عشرة فرصة عمل لأبناء المجتمع المحلي، ومن المتوقع أن يوفر ما يزيد عن ثلاثين فرصة عمل، بالإضافة لمساهمته برفع معدلات العمل والتوظيف غير المباشر وتحسين دخل المجتمع المحلي.