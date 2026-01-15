بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

نشر تعليمات أسس وشروط تأجيل خدمة العلم للمكلفين المقيمين

15 يناير 2026
نشر تعليمات أسس وشروط تأجيل خدمة العلم للمكلفين المقيمين

وطنا اليوم:صدر الخميس، عدد الجريدة الرسمية والذي حمل الرقم 6027، حيث شمل اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية لسنة 1992.
كما ضم العدد برنامج التعاون الثقافي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية.
واحتوى العدد على البرنامج التنفيذي للتعاون في مجالات التعليم والثقافة والآثار والإعلام والرياضة والشباب للسنوات (2025 – 2027) بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية كوريا.
كما شمل مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة والآثار في المملكة الأردنية الهاشمية ووكالة السياحة الحكومية في جمهورية أذربيجان.
واحتوى العدد على البرنامج التنفيذي بين وزارة السياحة والآثار في المملكة الأردنية الهاشمية ووكالة السياحة الحكومية في جمهورية أذربيجان.
كما شمل قرارا بالموافقة على تعديل تعرفة أثمان المياه المسالة بطرق غير مشروعة.
واشتمل العدد على تعليمات أسس وشروط تأجيل خدمة العلم للمكلفين المقيمين خارج المملكة لسنة 2026.
وتاليا تعليمات تأجيل خدمة العلم:


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:14

العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشائر الداريسة والحموري والشرعة والعواملة

20:44

منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة يؤثر على المملكة الأحد

20:31

الحملة الأردنية والهيئة الخيرية توزعان خيام على النازحين في غزة

20:25

وفاة الفنان المصري محمد الإمام أحد أبطال الغاوي

20:18

ولي العهد يهنئ عبر انستغرام بذكرى الاسراء والمعراج

20:15

المبكة رانيا: في الإسراء والمعراج رسالة بأن ما عند الله دائماً خير وأعظم

19:39

لجنة التكنوقراط لإدارة غزة تعقد أول اجتماع لها في مصر

19:32

استجابة فورية من الجمارك الأردنية لملاحظة مسافرين عبر جابر

19:26

اكتشافات جوية في بادية الزرقاء تكشف منظومة صيد حجرية

19:13

النشامى تحت 23 يودعون كأس آسيا بعد الخسارة أمام اليابان بركلات الترجيح

19:07

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة مسيّرة

16:47

مندوباً عن الملك.. الأمير فيصل يقدّم واجب العزاء لرئيس الديوان الملكي بوفاة شقيقته

وفيات
وفيات الجمعة 16-1-2026وفيات الخميس 15 – 1 – 2026وفيات الأربعاء 14 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 13 – 1 – 2026وفيات الإثنين 12 – 1 – 2026