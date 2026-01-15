نشر تعليمات أسس وشروط تأجيل خدمة العلم للمكلفين المقيمين

وطنا اليوم:صدر الخميس، عدد الجريدة الرسمية والذي حمل الرقم 6027، حيث شمل اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية لسنة 1992.

كما ضم العدد برنامج التعاون الثقافي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية.

واحتوى العدد على البرنامج التنفيذي للتعاون في مجالات التعليم والثقافة والآثار والإعلام والرياضة والشباب للسنوات (2025 – 2027) بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية كوريا.

كما شمل مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة والآثار في المملكة الأردنية الهاشمية ووكالة السياحة الحكومية في جمهورية أذربيجان.

واحتوى العدد على البرنامج التنفيذي بين وزارة السياحة والآثار في المملكة الأردنية الهاشمية ووكالة السياحة الحكومية في جمهورية أذربيجان.

كما شمل قرارا بالموافقة على تعديل تعرفة أثمان المياه المسالة بطرق غير مشروعة.

واشتمل العدد على تعليمات أسس وشروط تأجيل خدمة العلم للمكلفين المقيمين خارج المملكة لسنة 2026.

وتاليا تعليمات تأجيل خدمة العلم: