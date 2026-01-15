بنك القاهرة عمان
الأمير فيصل يرعى احتفال الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج

15 يناير 2026
الأمير فيصل يرعى احتفال الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج

وطنا اليوم:مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، رعى سمو الأمير فيصل بن الحسين، اليوم الخميس، الاحتفال الديني الذي أقامته وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج الشريفين، في المركز الثقافي الإسلامي التابع لمسجد الشهيد الملك المؤسس عبدالله بن الحسين.
وقال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة في كلمة له خلال الاحتفال، إن الإسراء والمعراج هو تكريم لشخص النبي (صلى الله عليه وسلم) خاصة، وللأمة الإسلامية عامة، وتأكيد لطهارة القلب، وصدق الإيمان، وعمق المسؤولية.
وأضاف إن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، أمانة شرعية ورسالة سياسية وأخلاقية وإنسانية حملها الهاشميون جيلا بعد جيل، ويواصل حملها اليوم جلالة الملك عبدالله الثاني بكل حكمة وثبات، دفاعا عن هوية القدس، وصونا لقدسيتها.
بدوره، أشار مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات إلى أن معجزة الإسراء والمعراج المباركة، حدث عظيم اختص الله تعالى به نبيه المصطفى الكريم وخلّد الحق سبحانه وتعالى ذكرها في كتابه الكريم، فجاءت حادثة الإسراء والمعراج تثبيتاً لفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم ورفعة له لما حققه من العبودية الخالصة لله تعالى.
من جهته، تحدث إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة عن المعاني الخالدة لذكرى الإسراء والمعراج المرتبطة بالنبوة والوحي ودعوة النبي لقومه، وحرصه عليهم وصبره وهمه.
وتضمن الحفل تلاوة آيات قرآنية، وعرض فيديو عن أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، إضافة الى فقرات إنشاديه قدمتها فرقة الإنشاد الديني التابعة لوزارة الأوقاف.
وحضر الاحتفال عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين


