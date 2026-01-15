بنك القاهرة عمان
15 يناير 2026
إغلاقات وتحويلات مرورية على طريق عمان – السلط فجر الجمعة

وطنا اليوم:تعلن وزارة الأشغال العامة والإسكان وبالتعاون مع إدارة السير عن بدء تنفيذ أعمال تركيب جسر مشاة معدني على طريق عمان-السلط مقابل قصر العدل في محافظة البلقاء، حيث ستشمل هذه الأعمال إغلاقاً مؤقتاً لحركة السير بشكل كامل في كلا الاتجاهين تباعاً، بالإضافة إلى إغلاق نفق الدبابنة وتحويل حركة المرور إلى أعلاه، وذلك اعتباراً من الساعة الثالثة من فجر يوم الجمعة الموافق 16/1/2026 وحتى ساعات الصباح وحسب مقتضيات العمل والظروف الجوية.
​وقد عملت الوزارة على تجهيز التحويلات المرورية بكافة متطلبات السلامة العامة واللوحات الإرشادية لضمان انسيابية المرور، داعيةً مستخدمي الطريق إلى ضرورة الالتزام بتعليمات الكوادر الميدانية والأجهزة الأمنية والتقيد بقواعد القيادة الآمنة حفاظاً على سلامة الجميع في الموقع


