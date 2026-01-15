بنك القاهرة عمان
15 يناير 2026
الأسواق الحرة والجامعة الأردنية توقعان مذكرة تفاهم في مجال التدريب 

وطنا اليوم-وقعت شركة الأسواق الحرة الاردنية والجامعة الأردنية مذكرة تفاهم بهدف بناء جسور من التعاون والعمل المشترك بين الطرفين .

وتهدف المذكرة إلى تطوير الفعاليات التعاونية في المجالات ذات الاهتمام المشترك ، من خلال تدريب طلبة كلية اللغات الأجنبية بالجامعة الأردنية في تخصصي الأنجليزي التطبيقي والإنجليزي الفرنسي في مادة التدريب الميداني ، ووقع المذكرة الدكتور نذير عبيدات رئيس الجامعة الأردنية والمهندس هيثم المجالي الرئيس التنفيذي للأسواق الحرة الاردنية.

وتفتح هذه الخطوة المجال لمزيد من خطى التعاون البناء بين الجانبين في عدة مجالات تهم الطرفين وفي مقدمتها التدريب حيث تعتبر شركة الأسواق الحرة الاردنية صرحاً اقتصادياً عريقاً سجل على مدى ثلاثين عاماً سجلاً كبيراً ، ما أهله اليوم ليكون عبر امتداده الواسع في مقره ومنافذه البرية والبحرية وكوادره ، ليكون بيت خبرة في مجال التدريب في مجالات عديدة في الدوائر الادارية والتسويقية .

وكانت شركة الأسواق الحرة قد عقدت عام ٢٠٢٣ دورة متكاملة بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد استهدفت تدريب اكثر من مائة وأربعين شابا وشابة من العقبة ومناطق الجنوب في مجالات تجارة التجزئة ومهارات الاتصال والتواصل وخدمة العملاء ومجالات تشغيلية اخرى انعكست بفتح العديد من فرص العمل لعدد كبير منهم .


