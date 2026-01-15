بنك القاهرة عمان
الأردن استورد أجهزة خلوية بـ162 مليون دينار خلال 2025

15 يناير 2026
وطنا اليوم:بلغ إجمالي مستوردات الأردن من الأجهزة الخلوية خلال عام 2025، نحو 1.7 مليون جهاز خلوي، بقيمة 162 مليون دينار.
وقال رئيس جمعية مستثمري الأجهزة الخلوية وإكسسواراتها، أحمد علوش، في بيان اليوم الخميس، إن حجم المستوردات في نهاية 2025 سجل تراجعا مقارنة بعام 2024، الذي بلغت فيه قيمة المستوردات نحو 176 مليون دينار وبعدد 1.855 مليون جهاز، حيث انخفضت فاتورة الاستيراد بنسبة تقارب 8 بالمئة كما تراجع عدد الأجهزة المستوردة بنسبة حوالي 8.4 بالمئة.
وأشار إلى أن 2024 سجل تحسنا مقارنة بعام 2023، إذ ارتفعت قيمة المستوردات بنسبة 13.7 بالمئة من 154.6 مليون دينار في 2023 إلى 176 مليون دينار في 2024، كما ارتفع عدد الأجهزة المستوردة بنسبة 7.5 بالمئة من 1.726 مليون جهاز إلى 1.855 مليون جهاز.
وأكد علوش أن هذه الأرقام تعكس تحولات واضحة في سوق الأجهزة الخلوية، سواء من حيث القدرة الشرائية أو أنماط الاستهلاك، مشيرا إلى أهمية قراءة هذه المؤشرات ضمن سياق اقتصادي أوسع يراعي المتغيرات المحلية والإقليمية


