حسان يشكر سلام على مشاعر الأخوّة الصادقة وحفاوة الاستقبال

وطنا اليوم:شكر رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الخميس، نظيره اللبناني نواف سلام، على مشاعر الأخوّة الصادقة وحفاوة الاستقبال في لبنان.

وقال حسان في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “أشكر أخي دولة الدكتور نواف سلام على مشاعر الأخوّة الصادقة وحفاوة الاستقبال التي حظينا بها خلال استضافة الجمهورية اللبنانية الشقيقة لاجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين”.

وأضاف رئيس الوزراء: “نتمنى لكم ولحكومتكم التوفيق والسداد في جهودكم الكبيرة والجريئة التي تبذلونها، رغم كل التحديات، من أجل لبنان الحبيب والحفاظ على استقراره وسيادته وخدمة شعبه العزيز، الذي نسأل الله له دوام التقدم والأمن والازدهار”.

وأكد حسان، ان الأردن سيبقى دوما الأخ والشقيق والداعم والمحبّ للبنان وشعبه العزيز