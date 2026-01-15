بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

اعتبارا من نيسان المقبل .. نظام شنغن الأوروبي الرقمي يحلّ مكان الختم اليدوي

34 ثانية ago
اعتبارا من نيسان المقبل .. نظام شنغن الأوروبي الرقمي يحلّ مكان الختم اليدوي

وطنا اليوم:بدأ الاتحاد الأوروبي، التطبيق التدريجي لنظام الدخول والخروج الرقمي الأوروبي، وهو نظام إلكتروني آلي مخصص لتسجيل بيانات مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المسافرين لإقامات قصيرة إلى 29 دولة أوروبية.
واعتبارا من 10 نيسان 2026، سيحل النظام محل الختم اليدوي لجوازات السفر المعمول به حاليا، والذي لا يتيح الكشف الآلي عن حالات تجاوز مدة الإقامة المسموح بها.
وبحسب الموقع الرسمي للمفوضية الأوروبية، فإن النظام يعمل على تسجيل بيانات المسافرين غير الأوروبيين في كل مرة يعبرون فيها الحدود الخارجية للدول المشمولة، وتشمل الاسم، وبيانات وثيقة السفر، والبيانات البيومترية (بصمات الأصابع وصورة الوجه)، وتاريخ ومكان الدخول والخروج، وذلك مع الالتزام الكامل بحماية البيانات والحقوق الأساسية، إذ بوشر بتطبيق النظام اعتبارا من 12 تشرين الأول 2025.
كما يسجّل النظام حالات رفض الدخول، على أن تُنفَّذ عملية إدخال البيانات بشكل تدريجي أو كامل في الدول الأوروبية خلال فترة تمتد 6 أشهر، تتولى خلالها سلطات الحدود تسجيل بيانات المسافرين الخاضعين للنظام.
ووفق المفوضية الأوروبية، يسهم النظام الجديد في الحد من الهجرة غير النظامية، وتعزيز أمن أوروبا، وتحسين قدرة السلطات على رصد حالات تجاوز الإقامة، وكشف الاحتيال في الوثائق والهوية، إضافة إلى تسهيل إجراءات السفر لمواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من خلال توسيع استخدام أنظمة العبور الآلي والخدمة الذاتية.
وتتولى eu-LISA مسؤولية تطوير وإدارة النظام، باعتبارها الوكالة الأوروبية المختصة بالإدارة التشغيلية لأنظمة تكنولوجيا المعلومات واسعة النطاق في مجالات الحرية والأمن والعدالة.
ويأتي نظام EES ضمن حزمة إجراءات اتحاد الأمن الأوروبي، ويسهم في تحقيق أهداف الأجندة الأوروبية للأمن والأجندة الأوروبية للهجرة، لا سيما في ما يتعلق بإدارة الحدود ومكافحة الجريمة العابرة للحدود والإرهاب.
وكانت المفوضية الأوروبية قد حدّدت في 30 تموز الماضي تاريخ 12 تشرين الأول 2025 موعدا رسميا لبدء التشغيل الفعلي لنظام الدخول والخروج الرقمي الأوروبي


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:38

ارتفاع أسعار الزيوت عالميا وتوقع انعكاسها محليا خلال أسبوعين

12:24

332 مليون بيضة منتجة العام الماضي بانخفاض 4.8%

12:16

سماوي يلتقي الملحق الثقافي اليابانـي ويؤكد على مشاركة 50 دولة في دورة المهرجان لـ40

12:15

القرار الامريكي بحظر جماعة الاخوان قرار ناقص

12:12

الأمن العام يحقق في سطو مسلح على فرع بنك بالمفرق وسرقة 15 ألف دينار

12:02

رئيس الوزراء من بيروت: نقف إلى جانب لبنان

11:53

الأردنيون يحيون ذكرى الإسراء والمعراج ويستحضرون دروسها الإيمانية

11:45

واشنطن تبيع أول شحنة نفط فنزويلي بـ 500 مليون دولار

11:40

From Ramtha to Tafila and Aqaba: Orange Continues to Invest in Fiber Network Expansion

11:05

الجيش يفتح باب تجنيد الضباط الجامعيين

10:59

دكتور بزبز يكتب: الشجرة في الأردن… رؤية وطنية بين الوعي البيئي والمسؤولية المجتمعية

10:55

من يقول الحقيقة يدفع الثمن

وفيات
وفيات الخميس 15 – 1 – 2026وفيات الأربعاء 14 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 13 – 1 – 2026وفيات الإثنين 12 – 1 – 2026وفيات الجمعة 9-1-2026