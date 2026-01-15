ارتفاع أسعار الزيوت عالميا وتوقع انعكاسها محليا خلال أسبوعين

وطنا اليوم:توقع ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن، المهندس جمال عمرو، أن يبدأ انعكاس ارتفاع أسعار الزيوت عالميًا على السوق المحلي بعد أسبوعين.

وأوضح عمرو، أن انعكاسات ارتفاع أسعار الزيوت النباتية ستظهر على السوق المحلي بعد نفاد الكميات المتوفرة حالياً لدى التجار.

وبين أن أسعار الزيوت النباتية ارتفعت عالمياً في دول المنشأ بنسبة تقارب 5 بالمئة، وهو ما سينعكس على السوق المحلي مع قيام التجار باستيراد كميات جديدة.

وأكد أن أسعار المواد الغذائية مستقرة حالياً، ولا توجد أي ارتفاعات جديدة على أسعارها.

وعلى الصعيد العالمي، أظهرت بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) ارتفاع مقياس الأسعار العالمية للسلع الغذائية خلال شباط الماضي، مدفوعاً بزيادات في أسعار السكر ومنتجات الألبان والزيوت النباتية.

وبحسب التقرير، بلغ متوسط مؤشر الفاو لأسعار الأغذية 127.1 نقطة في شباط، بارتفاع نسبته 1.6 بالمئة مقارنة بالشهر السابق، وظل أعلى بنسبة 8.2 بالمئة عن مستواه المسجل في شباط 2024.

وجاء هذا الارتفاع نتيجة زيادة مؤشر أسعار السكر بنسبة 6.6 بالمئة ليصل إلى 118.5 نقطة، بعد ثلاثة أشهر متتالية من التراجع، مدفوعاً بالمخاوف من تقلص الإمدادات العالمية في موسم 2024/2025، خصوصاً بسبب تراجع الإنتاج في الهند والظروف المناخية غير الملائمة في البرازيل.

كما ارتفع مؤشر أسعار منتجات الألبان بنسبة 4 بالمئة ليصل إلى 148.7 نقطة، نتيجة زيادة الأسعار في مختلف الأصناف، بما في ذلك الأجبان والحليب الكامل الدسم، بفعل الطلب القوي على الواردات وتراجع الإنتاج في الدول المصدّرة.

في المقابل، بلغ متوسط مؤشر أسعار الزيوت النباتية 156 نقطة، بزيادة قدرها 2 بالمئة عن كانون الثاني، وأعلى بنسبة 29.1 بالمئة عن مستواه قبل عام، ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار زيوت النخيل والصويا ودوار الشمس، نتيجة القيود الموسمية على العرض في جنوب شرق آسيا، والطلب المرتفع من قطاع وقود الديزل الحيوي.