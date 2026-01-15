سماوي يلتقي الملحق الثقافي اليابانـي ويؤكد على مشاركة 50 دولة في دورة المهرجان لـ40

وطنا اليوم:أكد المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون أيمن سماوي ، خلال استقباله الملحق الثقافي بالسفارة اليابانية ميكا يامادا لدى المملكة الأردنية الهاشمية، ان الاستعدادات بدأت مبكراً للتحضير لفعاليات المهرجان بمناسبة مرور أربعون عاماً على انطلاقة المهرجان ، وأضاف اننا حريصون ان تشهد الدورة لـ40 تبادلا ثقافيا وفنيا بين الشعوب العربية، والغربية، وركزنا على أن يكون المهرجان مختلفاً، بفعاليات نوعية ، ويعد المهرجان حدثا سنويا يسلط الضوء على الإبداعات باعتبارها فعلًا جماليًّا ،بمشاركة 50 دولة ، بهدف إبراز تراثها والتعريف بتنوعها الثقافي ، وعاكسًا معتقدات وقيم الشعوب المشاركة بالمهرجان .

من جانبها أكدت الملحق الثقافي الياباني ميكا يامادا ،على الدور الريادي الذي يقوم به مهرجان جرش، كحاضنة للحوار الثقافي ، من خلال استضافته لفعاليات عربية وغربية ليشكّل هذا اللقاء الثقافي في جرش احتفالًا بالحوار والتنوع والإبداع، ويعكس التزام جميع الدول المشاركة بدعم الثقافة والفن كجسر للتواصل بين الشعوب، وترسيخ قيم السلام والتفاهم المتبادل.

وأشادت يامادا بالسمعة الدولية التي يحظى بها مهرجان جرش ،والتحضير الذي يسبق انطلاقته ، ويعكس المستوى الرفيع للعروض، وأهمية مهرجان جرش في تعزيز الثقافة والفنون ،ومرحبا بان تكون اليابان مشاركة في جناح السفارات بالإضافة إلى مشاركتها بتقديم عروض فنية متميزة بالدورة القادمة .