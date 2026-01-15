بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. ادب وثقافة

سماوي يلتقي الملحق الثقافي اليابانـي ويؤكد على مشاركة 50 دولة في دورة المهرجان لـ40

24 ثانية ago
سماوي يلتقي الملحق الثقافي اليابانـي ويؤكد على مشاركة 50 دولة في دورة المهرجان لـ40

وطنا اليوم:أكد المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون أيمن سماوي ، خلال استقباله الملحق الثقافي بالسفارة اليابانية ميكا يامادا لدى المملكة الأردنية الهاشمية، ان الاستعدادات بدأت مبكراً للتحضير لفعاليات المهرجان بمناسبة مرور أربعون عاماً على انطلاقة المهرجان ، وأضاف اننا حريصون ان تشهد الدورة لـ40 تبادلا ثقافيا وفنيا بين الشعوب العربية، والغربية، وركزنا على أن يكون المهرجان مختلفاً، بفعاليات نوعية ، ويعد المهرجان حدثا سنويا يسلط الضوء على الإبداعات باعتبارها فعلًا جماليًّا ،بمشاركة 50 دولة ، بهدف إبراز تراثها والتعريف بتنوعها الثقافي ، وعاكسًا معتقدات وقيم الشعوب المشاركة بالمهرجان .
من جانبها أكدت الملحق الثقافي الياباني ميكا يامادا ،على الدور الريادي الذي يقوم به مهرجان جرش، كحاضنة للحوار الثقافي ، من خلال استضافته لفعاليات عربية وغربية ليشكّل هذا اللقاء الثقافي في جرش احتفالًا بالحوار والتنوع والإبداع، ويعكس التزام جميع الدول المشاركة بدعم الثقافة والفن كجسر للتواصل بين الشعوب، وترسيخ قيم السلام والتفاهم المتبادل.
وأشادت يامادا بالسمعة الدولية التي يحظى بها مهرجان جرش ،والتحضير الذي يسبق انطلاقته ، ويعكس المستوى الرفيع للعروض، وأهمية مهرجان جرش في تعزيز الثقافة والفنون ،ومرحبا بان تكون اليابان مشاركة في جناح السفارات بالإضافة إلى مشاركتها بتقديم عروض فنية متميزة بالدورة القادمة .


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:15

القرار الامريكي بحظر جماعة الاخوان قرار ناقص

12:12

الأمن العام يحقق في سطو مسلح على فرع بنك بالمفرق وسرقة 15 ألف دينار

12:02

رئيس الوزراء من بيروت: نقف إلى جانب لبنان

11:53

الأردنيون يحيون ذكرى الإسراء والمعراج ويستحضرون دروسها الإيمانية

11:45

واشنطن تبيع أول شحنة نفط فنزويلي بـ 500 مليون دولار

11:40

From Ramtha to Tafila and Aqaba: Orange Continues to Invest in Fiber Network Expansion

11:05

الجيش يفتح باب تجنيد الضباط الجامعيين

10:59

دكتور بزبز يكتب: الشجرة في الأردن… رؤية وطنية بين الوعي البيئي والمسؤولية المجتمعية

10:55

من يقول الحقيقة يدفع الثمن

10:52

وفيات الخميس 15 – 1 – 2026

10:48

عمرو : الزيت التونسي وصل 7 تجار بينهم المؤسسة العسكرية

10:33

وول ستريت جورنال: بوادر تراجع أميركي عن الخيار العسكري ضد إيران

وفيات
وفيات الخميس 15 – 1 – 2026وفيات الأربعاء 14 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 13 – 1 – 2026وفيات الإثنين 12 – 1 – 2026وفيات الجمعة 9-1-2026