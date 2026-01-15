واشنطن تبيع أول شحنة نفط فنزويلي بـ 500 مليون دولار

وطنا اليوم:أكملت الولايات المتحدة الأمريكية رسميا إتمام أول صفقة لبيع النفط الفنزويلي، بقيمة إجمالية بلغت 500 مليون دولار، وفقا لما أكده مسؤول في الإدارة الأمريكية، متوقعا إبرام المزيد من الصفقات خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

ترامب يسعى لـ “إعادة البناء”

ورغم عدم اتضاح التفاصيل الفنية للصفقة الأولى التي تمت يوم الأربعاء، صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، في بيان لها، بأن “فريق الرئيس ترامب يسهل إجراء مناقشات إيجابية ومستمرة مع شركات النفط المستعدة لتقديم استثمارات غير مسبوقة لإعادة بناء البنية التحتية النفطية في فنزويلا”.

سياسة “وضع اليد”

على الاحتياطيات وتأتي هذه التحركات تنفيذا لعزم الرئيس دونالد ترمب على استغلال احتياطيات النفط الهائلة في البلد اللاتيني، وذلك منذ الأيام التي تلت الهجوم الأمريكي على فنزويلا واعتقال رئيسها نيكولاس مادورو مطلع الشهر الجاري.

وكان ترمب قد صرح، الجمعة الماضية، بأن قطاع النفط سيستثمر ما لا يقل عن 100 مليار دولار لإعادة بناء قطاع الطاقة المتضرر، رغم عدم وضوح مصادر هذا الرقم حتى الآن.

أسعار مغرية وتشكيك من الشركات

وفي حين ذكرت وكالة “رويترز” أن الخام الفنزويلي يعرض على التجار بسعر أقل من أسعار المنافسين (مثل كندا)، قوبلت خطط الإدارة الأمريكية بـ “تشكيك وتردد” من قبل كبار مسؤولي الطاقة.

وخلال اجتماع في البيت الأبيض، واجه الرئيس التنفيذي لشركة “إكسون موبيل”، دارين وودز، المسؤولين بحقيقة الوضع قائلا: “الاستثمار غير مجد.. هناك عدد من الأطر القانونية والتجارية التي يجب وضعها حتى نتمكن من تحديد العائد المتوقع”.

وأعرب عدد من المديرين التنفيذيين عن ترددهم في ممارسة الأعمال التجارية في بلد يعاني من أزمة اقتصادية طاحنة، حيث خرج ترامب ومساعدوه من الاجتماع دون الحصول على أي التزامات كبيرة بالاستثمار