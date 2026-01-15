بونو يقود المغرب لنهائي أمم أفريقيا وماني يطيح بآمال مصر

وطنا اليوم:قاد حارس المرمى ياسين بونو منتخب بلاده إلى مواصلة حلمه بإحراز اللقب الثاني في تاريخه والأول منذ 50 عاما عندما تألق في ركلات الترجيح بتصديه لاثنتين كانا كافيتين للفوز على نيجيريا، وصيفة النسخة الأخيرة، 4-2 (الوقتان الأصلي والإضافي 0-0) الأربعاء على ملعب الأمير مولاي عبدالله في الرباط في نصف النهائي وأمام 65458 متفرجا.

وتصدى بونو لركلتي صامويل تشيكويزي وبرونو أونييمايتشي، فيما سجل البديل يوسف النصيري الركلة الخامسة.

وحبست الجماهير أنفاسها في ركلات الترجيح بعدما أهدر حمزة إيغامان الركلة الثانية، لكن تشيكويزي أهدر بعده مباشرة.

وسجل إلياس بن الصغير وأشرف حكيمي ويوسف النصيري الركلات الثلاث التالية، فيما سجل فاروق ديلي بشيرو الثالثة وأهدر أونييمايتشي الرابعة.

وقال بونو “أشكر الجماهير على دعمهم، كانت الأجواء كبيرة واللاعبون قاموا بمجهود كبير والخصم كان في المستوى والمدرب (وليد الركراكي) استعد لهذه المباراة استعدادا كبيرا والحمدلله حققنا النتيجة المتوخاة”.

الى ذلك سجل ساديو ماني هدفا قرب النهاية ليقود السنغال لبلوغ نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بالفوز 1-صفر على مصر امس الأربعاء.

وسيطرت السنغال على مجريات اللقاء، وسط تراجع من مصر، في إعادة لنهائي نسخة 2021.

وبدا أن المباراة في طريقها للأشواط الإضافية، إلا أن ماني سيطر على كرة مرتدة من حافة منطقة الجزاء وأطلق تسديدة منخفضة استقرت في الزاوية اليمنى للحارس محمد الشناوي في الدقيقة 78.

وستواجه السنغال، التي تسعى للفوز باللقب للمرة الثانية بعد التفوق على مصر قبل أربع سنوات، الفائز بين المغرب ونيجيريا في مباراة الدور قبل النهائي الأخرى.