وطنا اليوم:قال مدير مرصد الزلازل الأردني غسان سويدان، إن هزة أرضية بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر شعر بها سكان مناطق مختلفة من الأردن في عمّان والبلقاء، وقعت عند الساعة 10:00 صباحا.
وأوضح سويدان الخميس، أن مركز الهزة كان في منطقة البحر الميت عند غور الصافي بعمق 17 كيلو مترا، بدون الإشارة إلى تفاصيل إضافية
هزة أرضية بقوة 4.1 ريختر شعر بها سكان عمان ومركزها البحر الميت
