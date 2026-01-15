هزة أرضية بقوة 4.1 ريختر شعر بها سكان عمان ومركزها البحر الميت

وطنا اليوم:قال مدير مرصد الزلازل الأردني غسان سويدان، إن هزة أرضية بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر شعر بها سكان مناطق مختلفة من الأردن في عمّان والبلقاء، وقعت عند الساعة 10:00 صباحا.

وأوضح سويدان الخميس، أن مركز الهزة كان في منطقة البحر الميت عند غور الصافي بعمق 17 كيلو مترا، بدون الإشارة إلى تفاصيل إضافية