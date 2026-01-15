بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

هزة أرضية بقوة 4.1 ريختر شعر بها سكان عمان ومركزها البحر الميت

35 ثانية ago
هزة أرضية بقوة 4.1 ريختر شعر بها سكان عمان ومركزها البحر الميت

وطنا اليوم:قال مدير مرصد الزلازل الأردني غسان سويدان، إن هزة أرضية بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر شعر بها سكان مناطق مختلفة من الأردن في عمّان والبلقاء، وقعت عند الساعة 10:00 صباحا.
وأوضح سويدان الخميس، أن مركز الهزة كان في منطقة البحر الميت عند غور الصافي بعمق 17 كيلو مترا، بدون الإشارة إلى تفاصيل إضافية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:01

البدور في زيارة مفاجئة لمركز الادمان: العلاج خطوة أساسية لإعادة دمج المرضى في المجتمع

09:53

تنظيم الإعلام الرقمي.. استثمار وطني لحماية الوعي وإنصاف المهنية

09:50

الدانمارك تؤكد رغبة ترامب بغزو غرينلاند وفرنسا ترسل قوات إلى الجزيرة

09:44

اتصلت هاتفيا بترامب.. رئيسة فنزويلا المؤقتة تعلن انطلاق حقبة جديدة بعد مادورو

09:41

الأردن 2026…عامٌ مفصلي للانتقال من الخطط إلى التنفيذ

09:37

الأردن يعود من جديد ليقف في قلب محيطٍ إقليمي ملتهب

09:35

حوكمة عملية وإجراءات الاستقطاب والتعيين! نحو سياسة وطنية ملزمة

09:23

(174) مليون دينار فاتورة التقاعد المتوقعة للشهر الحالي

09:20

وزير الأشغال يوجه بتدعيم حمايات جسر زرقاء ماعين

09:17

إيران تعيد فتح مجالها الجوي بعد إغلاق مؤقت

00:24

المهندسين: تعديلات “التقاعد” المرتقبة ستراعي العدالة بين جميع أطراف العلاقة بالصندوق

00:17

نقيب المهندسين يدعو إلى إنشاء صندوق وطني للإدامة والصيانة ويؤكد: كل دينار صيانة يوفّر أربعة دنانير من الخسائر

وفيات
وفيات الأربعاء 14 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 13 – 1 – 2026وفيات الإثنين 12 – 1 – 2026وفيات الجمعة 9-1-2026وفيات الخميس 8 – 1 – 2026