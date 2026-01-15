الدانمارك تؤكد رغبة ترامب بغزو غرينلاند وفرنسا ترسل قوات إلى الجزيرة

وطنا اليوم:أعلن وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن، الأربعاء، أنّ “من الواضح” أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب “لديه رغبة في غزو غرينلاند”، وذلك بعد خروجه من اجتماع مع مسؤولين أميركيين في البيت الأبيض.

وقال راسموسن: “ليس من الضروري إطلاقا” أن تستولي الولايات المتحدة على غرينلاند، نقلا عن “فرانس برس”.

وأضاف راسموسن: “لم نتمكن من تغيير الموقف الأميركي. من الواضح أن الرئيس لديه رغبة في غزو غرينلاند. وأوضحنا جيدا أن هذا ليس في مصلحة المملكة”.

وحث وزير الخارجية الدنماركي، واشنطن على الانخراط في تعاون “محترم” مع بلاده بشأن الجزيرة القطبية.

وأكد راسموسن، في مؤتمر صحافي بواشنطن في ختام محادثات مع الإدارة الأميركية، أن انتهاك الولايات المتحدة لوحدة أراضي الدنمارك وحق سكان غرينلاند في تقرير مصيرهم أمر غير مقبول بتاتاً.

قال راسموسن: “نحن، مملكة الدنمارك، ما زلنا نؤمن بإمكانية ضمان أمن غرينلاند على المدى الطويل ضمن الإطار الحالي… إن أي أفكار تُشكل انتهاكاً لوحدة أراضي مملكة الدنمارك وحق سكان غرينلاند في تقرير مصيرهم، هي بالطبع غير مقبولة بتاتاً. لذا، لا يزال لدينا خلاف جوهري (مع الجانب الأميركي)”.

وأضاف: “بموجب اتفاقية الدفاع لعام 1951، تتمتع الولايات المتحدة بالفعل بصلاحيات عسكرية واسعة في غرينلاند، ويمكنها دائمًا طلب تعزيز وجودها هناك. لذلك نودّ معرفة ما إذا كان لدى الولايات المتحدة طلبات إضافية. وفي هذا الصدد، سننظر بشكل بنّاء في أي طلب من هذا القبيل”.

وتابع: “قررنا تشكيل فريق عمل رفيع المستوى لبحث إمكانية إيجاد مسار مشترك للمضي قدمًا. نعتبر أن هذا الفريق يجب أن يركز على إيجاد سبل لمعالجة المخاوف الأمنية الأميركية مع احترام الخطوط الحمراء لمملكة الدنمارك. نتوقع أن يعقد هذا الفريق اجتماعه الأول خلال أسابيع قليلة”.

وأردف: “اتفقنا على أنه من المنطقي عقد اجتماع على أعلى مستوى لفهم إمكانية معالجة مخاوف الرئيس ترامب مع احترام الخطوط الحمراء لمملكة الدنمارك. سنبدأ هذا العمل، لكنني لا أعلم إن كان ذلك ممكناً”.

وأشار إلى أن الجانبين ناقشا ضمان “أمن غرينلاند على المدى الطويل”.

ونفى راسموسن مزاعم ترامب بشأن وجود سفن حربية صينية قبالة سواحل غرينلاند، مؤكدا أن البحرية الصينية لم تقترب من الجزيرة منذ نحو 10 سنوات، نقلا عن وكالة “تاس” الروسية.

وأشار الوزير إلى أن محادثات، الأربعاء، مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ونائب الرئيس الأميركي جيه. دي. فانس، أتاحت فرصة جيدة لتبادل وجهات النظر.

وعلق راسموسن في المؤتمر الصحافي: “بالنسبة لي ولوزيرة خارجية غرينلاند، فيفيان موتزفيلدت، كانت هذه فرصة ممتازة لدحض تلك الرواية التي تزعم وجود سفن حربية صينية في كل مكان حول غرينلاند، لأنها خاطئة”.

في المقابل أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا سترسل قوات إلى غرينلاند بناء على طلب الدنمارك، لتشارك مع حلفاء أوروبيين آخرين في تدريبات عسكرية في الجزيرة القطبية، في الوقت الذي يواصل فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب تصعيد تهديداته بشأنها.

وقال ماكرون على منصة التواصل الاجتماعي إكس صباح الخميس إن طليعة القوات الفرنسية في طريقها، وأن مزيدا من القوات سيتبعها لاحقا.

كما أعلنت وزارة الدفاع الألمانية أنها سترسل عناصر عسكرية، واصفة هذه الخطوة بأنها “استطلاعية” لاستكشاف إمكانات المساهمة العسكرية لدعم أمن الدنمارك في المنطقة.

وأضاف ماكرون أن فرنسا ستشارك في “تدريبات مشتركة” تنظمها الدنمارك تحت اسم “عملية الصمود القطبي”، وأكدت السويد والنرويج مشاركتهما أيضا.

وتعد غرينلاند إقليما يتمتع بدرجة كبيرة من الحكم الذاتي، وهي جزء من الدنمارك العضو في حلف الناتو.

وكان ترامب كتب، الأربعاء، على منصته تروث سوشيال أن غرينلاند يجب أن تكون “في أيدي الولايات المتحدة”، مضيفا: “أي شيء أقل من ذلك غير مقبول”.

وتطرق ماكرون إلى تهديد الولايات المتحدة في إحاطة حكومية يوم الأربعاء، مؤكدا أن أي تحد لسيادة حليف أوروبي ستكون لها عواقب غير مسبوقة، وأن فرنسا تتابع الوضع عن كثب وستتصرف بتضامن كامل مع الدنمارك.