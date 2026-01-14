ملحمة على الهامش» تجمع المثقفين في مادبا برعاية رئيس لجنة بلدية مادبا الكبرى المهندس هيثم جوينات

وطنا اليوم – في أجواء ثقافية لافتة تعكس حيوية المشهد الثقافي في مدينة مادبا، رعى رئيس لجنة بلدية مادبا الكبرى المهندس هيثم جوينات حفل إشهار وتوقيع كتاب «ملحمة على الهامش» للكاتب والإعلامي يوسف الغيشان، والذي أقيم في مكتبة «كون»، بحضور نخبة من المثقفين والمهتمين بالشأن الثقافي والأدبي.

وشهد الحفل حضور النائب السابق ورئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية (بترا) نبيل الغيشان، والفنان نبيل صالحة، ونائب رئيس بلدية مادبا السابق المحامي أكثم حدادين، والكاتب ماجد شاهين إلى جانب عدد من أبناء مادبا ومحبي الأدب والمهتمين.

وأكد الروائي جلال برجس خلال حديثه أهمية هذه الفعالية في تجديد الأمل بعودة الزخم الثقافي الأردني والعربي، مشيراً إلى أن رواية «ملحمة على الهامش» تمثل نصاً أردنياً بامتياز، يلامس الإنسان وقضاياه بعمق وصدق.

من جانبه، عبّر الكاتب يوسف الغيشان عن شكره وتقديره لبلدية مادبا الكبرى على دعمها للحراك الثقافي، مشيراً إلى أن مادبا تزخر بالكثير من المبدعين الذين يستحقون الاهتمام وتسليط الضوء على منجزهم الثقافي.

وفي كلمة له قال جوينات إن رعايته لهذه الفعالية تأتي إيماناً بدور الثقافة بوصفها ركيزة أساسية في بناء الوعي المجتمعي، مؤكداً أن هذا العمل الأدبي لا يُقرأ كإصدار أدبي فقط، بل كتجربة إنسانية تُنصت للهامش وتمنحه حضوراً وصوتاً.

وأضاف جوينات أن بلدية مادبا الكبرى تنطلق من رؤية شمولية ترى أن دورها لا يقتصر على الخدمات والبنية التحتية، بل يمتد لدعم الحياة الثقافية والفكرية، وتشجيع المبادرات التي تعزز القراءة، وتفتح فضاءات للحوار، وتدعم المبدعين.

وأوضح جوينات أننا نحنُ في البلديَّةِ نؤمنُ بأنَّ التنميةَ الحقيقيَّةَ هي تنميةُ الإنسانِ قبلَ المكانِ وأنَّ الاستثمارَ في الثقافةِ هو استثمارٌ في الوعيِ وفي القيمِ وفي المستقبل ولذلك نحرصُ على الشراكةِ مع المؤسَّساتِ الثقافيَّةِ ودعمِ مثلِ هذه الفعاليَّاتِ التي تُثري المشهدَ العامَّ وتُقرِّبُ الكتابَ من الناسِ والناسَ من الكتابِ.

وأضاف المهندس جوينات في هذا المقامِ أُباركُ للأستاذِ يوسفِ غيشان هذا الإصدارَ الجديدَ وأتمنَّى له دوامَ العطاءِ والتألُّقِ، كما أتقدَّمُ بالشكرِ والتقديرِ لمكتبةِ كَوْن على دورِها المهمِّ في احتضانِ الفكرِ والمبدعين ولكم ايه الحضور الطيب كلاً بإسمه ،

وقدم جوينات شكره لكلِّ من يؤمنُ بأنَّ للكلمةِ رسالةً وللثقافةِ دوراً مجدداً ترحيبه بالحضور في مادبا مدينةِ التاريخِ والأديان ، والثقافةِ والإنسانِ.

وكان مؤسس مكتبة كون غيث بحدوشة رحب بالحضور في المكتبة التي تضم 20 ألف كتاب، كتب مطبوعات مختلفة.

ودار حديث موسع أجاب خلالها الكاتب الغيشان على أسئلة واستفسارات الحضور.