توقيع 21 اتفاقية بين الأردن ولبنان في مختلف المجالات

وطنا اليوم:شهد رئيس الوزراء جعفر حسَّان ونظيره اللبناني نواف سلام توقيع 21 اتفاقية للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وذلك عقب ترؤُّسهما لاجتماع اللَّجنة العُليا الأردنيَّة – اللبنانية المشتركة في دورتها الثامنة، الذي عُقد في بيروت الأربعاء.

وكان حسَّان ونظيره اللبناني قد ترأسا اجتماع اللَّجنة العُليا الأردنيَّة – اللبنانيَّة المشتركة، حيث ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وآليَّات متابعة تنفيذ ما تم التوصل إليه من تفاهمات، وأوجه التعاون المستقبلي الممكنة.

وعرض وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين يعرب القضاة ونظيره اللبناني وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط ما تم التوافق عليه خلال اجتماعات اللجنة التحضيريَّة التي جرت الثلاثاء.

ووقع حسّان وسلام محضر اجتماعات الدورة الثامنة للجنة العليا الأردنية اللبنانية المشتركة. كما وقّع الوزراء من كلا الجانبين 21 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامجا تنفيذيا للتعاون المشترك بين الأردن ولبنان في مختلف المجالات، وذلك في ختام أعمال الدورة.

وشملت الاتفاقيات الموقعة: البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم للتعاون الصناعي، والبرنامج التنفيذي لتفعيل مذكرة التفاهم للتعاون في مجال حماية المستهلك، ومذكرة تفاهم وتعاون دولي مشترك في مجال المدن الصناعية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الضمان الاجتماعي، ومذكرة تفاهم لتشجيع وحماية الاستثمار، ومذكرة تفاهم لتبادل أصول الخبرات الضريبية.

كما شملت أيضاً مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، والتعليمات التنفيذية لاتفاقية التعاون في مجال الخدمة المدنية والدفاع المدني، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الكهرباء والغاز الطبيعي والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والبرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التنمية الاجتماعية، ومذكرة تفاهم في المجال البيئي، ومذكرة تفاهم في مجالات العمل، والبرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم حول التعاون السياحي للأعوام (2025–2028).

ووقَّع الجانبان أيضاً برنامج التعاون المشترك بين وكالة الأنباء الأردنية (بترا) والوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطرق والجسور والأبنية والإسكان والعطاءات، ومذكرة تفاهم في مجال النقل السككي، وبرنامج تنفيذي لاتفاقية التعاون في المجال الشبابي، واتفاقية التعاون في مجال الإدارة المحلية (الشؤون البلدية)، والبرنامج التنفيذي للتعاون التربوي، والبرنامج التنفيذي لاتفاق التعاون في مجال التدريب المهني، ومذكرة التفاهم في مجال الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية.

ووقّع الاتفاقيَّات ومذكَّرات التَّفاهم والبرامج التنفيذيَّة عن الجانب الأردني كلٌّ من وزير الصناعة القضاة، ووزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، ووزير النقل نضال القطامين، ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبد اللطيف النجداوي.

فيما وقّع عن الجانب اللبناني كلٌّ من: وزير الصناعة دجو عيسى الخوري، ووزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، ووزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، ووزير الطاقة والمياه جوزيف صدّي، ووزير النقل والأشغال العامة فايز رسامني، ووزير التربية والتعليم العالي بالوكالة، وأمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكيه.

وكانت قد جرت لرئيس الوزراء في مبنى السَّراي الكبير مراسم استقبال رسميَّة، استعرض خلالها حرس الشَّرف الذي اصطُفَّ لتحيَّته، وعزفت الموسيقى السَّلام الملكي الأردني والجمهوري اللبناني