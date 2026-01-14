بنك القاهرة عمان
رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني يزور البريد الأردني

35 ثانية ago
رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني يزور البريد الأردني

وطنا اليوم:استقبلت مدير عام البريد الأردني، هنادي الطيب، رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني، المهندس محمد الصمادي، في زيارة رسمية جاءت في إطار تعزيز التعاون المشترك وتطبيق الإطار الوطني الأردني للأمن السيبراني في المؤسسة، وبما يسهم في رفع مستوى الجاهزية السيبرانية وحماية المنظومة الرقمية الوطنية.
وأكدت الطيب أهمية هذه الزيارة في دعم جهود البريد الأردني لتطوير أنظمته الرقمية وفق أفضل المعايير والممارسات المعتمدة في مجال الأمن السيبراني، مشيرةً إلى حرص المؤسسة على الالتزام بمتطلبات الإطار الوطني للأمن السيبراني وتعزيز حماية البيانات والخدمات المقدمة للمواطنين.
وخلال الزيارة، جرى استعراض السياسات والإجراءات المتبعة في مجال أمن المعلومات في البريد الأردني، ومدى توافقها مع متطلبات الإطار الوطني الأردني للأمن السيبراني، بما يضمن رفع مستوى الحماية والوقاية من المخاطر السيبرانية.
وأشاد رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني، المهندس محمد الصمادي، بالجهود التي يبذلها البريد الأردني في تطبيق الإطار الوطني الأردني للأمن السيبراني داخل المؤسسة، مؤكدًا أن هذا الالتزام يعكس وعيًا مؤسسيًا عاليًا بأهمية حماية الخدمات الرقمية، ويشكل نموذجًا يحتذى به في بناء بيئة رقمية آمنة وموثوقة.
كما ناقش الجانبان خلال الزيارة آليات تعزيز التكامل المؤسسي وتبادل الخبرات، وتطوير برامج التقييم والاختبار الأمني للأنظمة، إضافة إلى خطط التدريب وبناء القدرات للعاملين في البريد الأردني، بما ينسجم مع أولويات الأمن السيبراني الوطني.


