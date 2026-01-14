مشروع بمئات آلاف الدنانير يتعثر… فشل مشتل رولات العشب يضع وزارة الشباب أمام المساءلة

وطنا اليوم:رغم الكلفة المالية المرتفعة والوعود المتكررة بالإنجاز، كشفت تقارير فنية ميدانية عن فشل مشروع مشتل إنتاج رولات العشب الطبيعي التابع لوزارة الشباب، والمنفذ بموجب العطاء رقم (2024/82)، في تحقيق أهدافه حتى تاريخه.

ووفق زيارة فنية جرت بتاريخ 9/10/2025، بحضور ممثلين عن وزارة الشباب والمقاول، تبين أن المسطح العشبي لا يحقق الحد الأدنى من المواصفات الفنية المطلوبة، إذ ما زال يعاني من ضعف شديد في المجموع الجذري والخضري، وعدم تجانس في النمو والكثافة، إضافة إلى انتشار أعشاب ضارة كان قد تم التحذير منها قبل الزراعة.

وأظهرت المعاينة أن محاولات المعالجة التي نفذها المقاول، بما في ذلك القص المنخفض وإعادة الزراعة بالبذور، لم تُحدث تحسناً جوهرياً، بل أدت إلى ظهور فراغات واسعة في المسطح الأخضر، ما يجعل إنتاج رولات متماسكة وقابلة للاستخدام أمراً غير مضمون.

اللافت أن هذه الملاحظات ليست جديدة، إذ وردت في تقارير فنية سابقة قبل وأثناء التنفيذ، دون أن يقابلها قرار حاسم بوقف الخلل أو إعادة تقييم المشروع، الأمر الذي يطرح تساؤلات جدية حول مسؤولية الجهة المشرفة عن الاستمرار في مشروع ثبت عملياً تعثره.

وفي ظل طلب المقاول مهلة جديدة لتحسين الوضع، يتساءل مختصون:

من يتحمل مسؤولية هدر المال العام في مشروع لم يحقق غايته؟

وهل ستخضع آليات الإشراف والتنفيذ في وزارة الشباب لمراجعة حقيقية، أم سيُضاف هذا المشروع إلى قائمة المشاريع المتعثرة التي استنزفت الخزينة دون نتيجة؟