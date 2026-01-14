وطنا اليوم:بشكل غير مسبوق بتاريخ البنك الإسلامي الأردني، اُعلن عن تعيين سيدة اردنية في منصب قيادي رفيع ومتقدم وتسليمها وظيفة رئيس قطاع التحول المؤسسي والذي يمتاز بالاهمية الى جانب ندرة الكفاءات في هذا المجال، وقد جاء تعيين السيدة أنوار السقا رئيساً لقطاع التحول المؤسسي اعتباراً من مطلع العام 2026 إلى جانب عضويتها مجلس هيئة المديرين في شركة التطبيقات التقنية للمستقبل، إضافة إلى عضويتها في عدد من اللجان التنفيذية داخل البنك، ويأتي هذا التعيين في اطار التوجه للتنوع الجندري في ظل مسيرة البنك تعزيز التطوير المؤسسي والتحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء بما ينسجم مع استراتيجيته المستقبلية.

والجدير بالذكر بان المهندسة السقا تحمل درجة الماجستر وعدد من الشهادات المهنية المتخصصة وخبرة مهنية طويلة ومتنوعة في مجالات التخطيط الاستراتيجي، إدارة المشاريع، إدارة تجربة العملاء، التحول الرقمي، هندسة العمليات، وإدارة التسويق، مكنتها امتلاك رؤية قيادية متقدمة وخبرة مصرفية وتكنولوجية حتى اصبحت من الكفاءات المصرفية الأردنية المشهود لها في مسار التحول الرقمي والتكنولوجي.

واننا اذ نبارك خطى وتوجهات البنك الإسلامي الأردني والتي تنم عن نضوج الفكر القيادي تجاه الانخراط في نماذج التحول للتميز المؤسسي والاستدامة.