المياه: الموسم المطري الحالي الأفضل منذ 10 سنوات

وطنا اليوم:أكد مساعد الأمين العام لوزارة المياه والري عمر سلامة، أن الموسم المطري الحالي يُعد من أفضل المواسم المطرية من حيث نسبة الهطول في هذا الوقت من السنة منذ 10 سنوات، حيث بلغت نسبة المعدل المطري حتى يوم أمس الثلاثاء 60%.

وأشار إلى امتلاء سد جديد في المملكة وهو سد الوالة، الذي تبلغ سعته التخزينية 25 مليون متر مكعب، ويُعد من السدود الرئيسية في المملكة.

وأوضح سلامة أن مخزون سد الوحدة يقترب من الصفر، وذلك لعدم وجود روافد داخلية كافية تغذيه من الأردن، باستثناء كميات بسيطة تم تحويلها من سد البويضة في الرمثا.

وأشار إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض مخزون المياه في سد الوحدة إلى مجموعة من العوامل الجغرافية والسياسية والفنية

وقال سلامة إن جميع معايير هذا الموسم ممتازة، وسيكون لها أثر إيجابي على الزراعة والري ومربي المواشي وعلى مختلف نواحي الحياة، وعليه فإن موسم الصيف المقبل سيكون أفضل من السابق.

وأوضح سلامة أن كمية الهطول المطري هذا الموسم ممتازة، حيث بلغت في الكرك 81%، وفي الزرقاء 70%، وإربد 50%، خلال هذه الفترىة من الموسم وهو ما لم يحدث منذ سنوات.

وبيّن أن حصاد مياه الأمطار في السدود ممتاز، إذ يبلغ عددها 156 سداً بسعة تخزينية وطاقة استيعابية تصل إلى 350 مليون متر مكعب، إضافة إلى 630 حفيرة وسداً صحراوياً تتسع لنحو 150 مليون متر مكعب.

ولفت إلى أن الينابيع التي جفت قد تعود هذا العام لتزويد بعض المناطق بمياه الشرب والزراعة وغيرها من الاحتياجات.

وأوضح سلامة أنه يتم استخدام 50% من مخزون السدود للزراعة، حيث يُستخدم سد الموجب للشرب، وكفرنجة والوالة للتغذية الجوفية للشرب، ومع هذا المخزون المائي فإنه سينعكس ايجاباً على تزويد المياه للشرب.