حركة نشطة على جسر الملك حسين بسبب عودة المعتمرين

34 ثانية ago
حركة نشطة على جسر الملك حسين بسبب عودة المعتمرين

وطنا اليوم:شهد جسر الملك حسين، الأربعاء، حركة نشطة للمسافرين، بالتزامن مع عودة عدد كبير من حافلات العمرة.
ويتوقع أن تستمر الحركة النشطة من 14/1 ولغاية 21/1 بسبب عودة المعتمرين من السعودية إلى الأراضي الفلسطينية.
وأظهرت مشاهد صباح اليوم حشود المسافرين يقفون عند البوابة الخارجية للجسر، قبل دخولهم للقاعة لإستكمال الإجراءات.
مصدر اكد قال إن بعض الملاحظات التي تسجل بخصوص عمل الجسر سببها الجانب الآخر (الإسرائيلي) الذي يؤخر دخول الحافلات.
وقال إن مديرية الأمن العام لديها خطة عمل لإدخال المسافرين، وتحديدا المعتمرين.
وكانت أعلنت إدارة أمن الجسور في وقت سابق أنه من المتوقع أن يشهد جسر الملك حسين خلال الفترة من 14/1 ولغاية 21/1 حركة نشطة للمسافرين، بالتزامن مع عودة عدد كبير من حافلات العمرة.
ودعت إدارة أمن الجسور مستخدمي الجسر ضرورة توخّي الدقة والالتزام بدور المنصة، تجنباً لحدوث التجمهر والأزمات، ولتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المسافرين .
كما أعلنت الإدارة عن اغلاقات جزئية خلال عودة المعتمرين ليومي الجمعه الموافق 16/1/2026 والأحد الموافق 18/1/2026.


