إدارة السير تشكر المواطنين لالتزامهم بالإرشادات خلال المنخفض

37 ثانية ago
إدارة السير تشكر المواطنين لالتزامهم بالإرشادات خلال المنخفض

وطنا اليوم:وجهت إدارة السير الشكر الجزيل إلى المواطنين على وعيهم وتعاونهم والتزام نسبة كبيرة منهم بالارشادات والتعليمات وبالقواعد المرورية الصادرة عن مديرية الامن العام خلال المنخفض.
وقالت الملازم أول دعاء الهباهبة من غرفة عمليات إدارة السير، إن مجموعات السير تعاملت مع اعاقات مرورية عدة منها ماهو بسبب ارتفاع منسوب المياه، والإنجرافات المصاحبة للسيول.
وبينت أنّ المجموعات عملت على تنظيم وتسهيل الحركة للمواطنين.
وذكّرت السائقين لضرورة التنبه على الطرق الرئيسية والفرعية التي تحوي تجمعات لمياه الأمطار، داعية اي سائق يتعرض لعطل في مركبة التواصل المباشر مع مجموعات السير.


