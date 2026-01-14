فنزويلا تطلق سراح أميركيين.. ومنصة إكس تعود بعد الحظر

وطنا اليوم:أعلن مسؤول أميركي أن فنزويلا بدأت، الثلاثاء، إطلاق سراح أميركيين مسجونين، مشيدا بالخطوة التي اتخذتها القيادة الموقتة في البلاد بعد إطاحة واشنطن الرئيس نيكولاس مادورو.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية، طلب عدم كشف هويته: “نرحب بالإفراج عن أميركيين محتجزين في فنزويلا. إنها خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح من جانب السلطات الموقتة”.

ولم يقدم تفاصيل بشأن إطلاق سراح السجناء كما لم يذكر عدد الأشخاص الذين أفرج عنهم، إلا أنه أشار إلى أن هناك أكثر من واحد.

وفي تطور، أصبحت منصة “إكس”، مساء الثلاثاء، متاحة مجددا في فنزويلا بعدما منعها لأكثر من عام الرئيس المخلوع مادورو الذي اعتقلته الولايات المتحدة في 3 يناير (كانون الثاني).

وكتبت ديلسي رودريغيز على حسابها في المنصة الذي عرّفت عن نفسها فيه على أنها “الرئيسة بالوكالة لجمهورية فنزويلا البوليفارية. بجانب الرئيس نيكولاس مادورو وعلى خطى بوليفار وتشافيز”: “نحن نعيد التواصل من خلال هذه المنصة (إكس)… لنبق متّحدين، ونتقدم نحو الاستقرار الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية، ودولة الرفاه التي نستحق أن نطمح إليها!”.

وحظر مادورو منصة “إكس” في فنزويلا عام 2024 عقب الانتقادات التي نشرت على هذه المنصة لإعادة انتخابه.

وفي وقت سابق، أمرت رودريغيز، نائبة مادورو التي أصبحت رئيسة بالوكالة للبلاد، بالإفراج عن سجناء عقب الهجوم الأميركي.

وأشاد الرئيس دونالد ترامب بهذه البادرة، قائلا إنه ردا على ذلك ألغى موجة ثانية من الضربات.

وسُجن العديد من الأشخاص لمشاركتهم في الاحتجاجات على انتخابات 2024 التي أُعلن فوز مادورو فيها رغم ادعاءات بحصول تزوير.

وأفرجت فنزويلا في وقت سابق عن مواطنين إسبان وإيطاليين من سجونها