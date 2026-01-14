بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الطاقة : استقرار تام للشبكة رغم تسجيل حمل كهربائي تاريخي

41 ثانية ago
الطاقة : استقرار تام للشبكة رغم تسجيل حمل كهربائي تاريخي

وطنا اليوم:أكدت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، تحرير القاق، أن النظام الكهربائي في الأردن حافظ على استقراره التام خلال الموجة الجوية الباردة، رغم ارتفاع الأحمال إلى مستويات قياسية، مشيدة بالجاهزية العالية لمركز المراقبة والطوارئ الذي يعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الشركاء في قطاعات الطاقة والكهرباء والنفط.

الحمل الأقصى وثبات شبكة الضغط العالي
وكشفت “القاق”، عن تسجيل حمل كهربائي أقصى بلغ 4340 ميجا واط عند الساعة السادسة من مساء الثلاثاء، وصفته بأنه “رقم مرتفع” لكنه بقي ضمن النطاقات الآمنة للتشغيل.
وأوضحت أن شبكة الضغط العالي لم تشهد أي انقطاعات تذكر، بينما اقتصرت الأعطال على حادثات فردية بسيطة ومحدودة تمت السيطرة عليها ومعالجتها بالسرعة القصوى.

تقنية “مناقلة الأحمال” وسرعة الاستجابة
وفي تفصيل دقيق لآلية التعامل مع الأعطال، بينت تحرير أن زمن الاستجابة في بعض الحالات لم يتجاوز “الدقائق المعدودة”، بل إن المشترك في أحيان كثيرة لم يشعر بالانقطاع أصلا.
وعزت ذلك إلى تطور الشبكة الكهربائية واستخدام أنظمة ذكية تتيح “مناقلة الأحمال” بين المحولات؛ بحيث يتم تأمين مصادر تغذية بديلة للمشترك فوريا لحين إصلاح العطل الأصلي الذي قد يستغرق وقتا أطول، موجهة تحية اعتزاز للكوادر الفنية “النشامى” المتواجدين في الميدان تحت وطأة الظروف الجوية القاسية وشدة البرودة.

طلب هائل على المشتقات النفطية
وعلى صعيد المشتقات النفطية، أفادت الناطق الإعلامي بأن يوم أمس شهد طلبا كبيرا على أسطوانات الغاز، حيث تم توزيع ما يقارب 255 ألف أسطوانة في كافة مناطق الأرددن.
وأكدت توفر المخزون الاستراتيجي والاحتياطيات اللازمة من مواد الغاز والكاز والسولار لتلبية حاجة المواطنين دون أي نقص، وفقا لخطط الطوارئ التي تم تحديثها قبيل الموسم بالتعاون مع وزارة الطاقة.

مستقبل الشبكة: نحو “تحول ذكي” كامل
وحول الخطط المستقبلية لتعزيز مرونة الشبكة، أوضحت “القاق” أن الهيئة قطعت شوطا كبيرا في مشروع “العدادات الذكية”، الذي ساهم بشكل ملموس في سرعة معالجة الأعطال وتخفيض الفاقد الكهربائي.
وختمت حديثها بالإعلان عن أن الفترة المقبلة ستشهد تحولا جذريا لتصبح شبكة الطاقة الكهربائية في الأردن “شبكة ذكية بالكامل”، بما يخدم مصلحة القطاع ويرفع سوية الخدمات المقدمة للمواطنين، داعية في الوقت ذاته إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك لتجنب ارتفاع قيم الفواتير.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:15

نقابتا المخابز والمحروقات: لا شكاوى من نقص المواد خلال المنخفض الجوي

09:09

غوتيريش يهدد بإحالة “إسرائيل” إلى محكمة العدل الدولية بسبب أونروا

07:24

شقيقة معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي في ذمة الله

22:39

أبرز ما جاء في البيان الأمريكي بخصوص الإخوان المسلمين في لبنان ومصر والأردن

20:46

العدالة وتكافؤ الفرص… ضرورة وطنية لا تقبل التأجيل

20:37

الدفاع المدني ينقذ 58 شخصا داخل حافله عالقة بالسيول في قضاء الظليل

20:24

الهجري يطالب بـ دولة مستقلة حليفة لإسرائيل

20:13

الأردن: جماعة الإخوان المسلمين منحلة حكما منذ سنوات بقرار قضائي

19:38

قطع حركة السير على الطريق الصحراوي بسبب انعدام مدى الرؤية

19:31

ترامب يؤكد للمتظاهرين الإيرانيين أن المساعدة في طريقها إليهم

19:22

من الرمثا إلى الطفيلة والعقبة: أورنج تواصل الاستثمار في توسيع شبكة الفايبر

19:20

محافظ الزرقاء ومدير الشرطة في موقع الحدث لمتابعة إخلاء عائلات حاصرتها المياه في الحلابات الغربي

وفيات
وفيات الثلاثاء 13 – 1 – 2026وفيات الإثنين 12 – 1 – 2026وفيات الجمعة 9-1-2026وفيات الخميس 8 – 1 – 2026وفيات الأربعاء 7 – 1 – 2026