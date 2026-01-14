شقيقة معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي في ذمة الله

وطنا اليوم – إيماناً بقضاء الله وقدره، انتقلت إلى رحمة الله تعالى المرحومة *صبحية حسن يوسف العيسوي (أم أنور)*، شقيقة معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، وكلّ من خميس ومحمد وحسين، والمرحوم صبحي، والمرحومة عيشة والمرحومة وداد وفاطمة وسوسن وإيمان، وزوجة المرحوم شحادة العيسوي، ووالدة كل من أنور ومنير وأشرف وأكرم وهالة وتغريد ونائلة.

وسيُشيَّع جثمانها الطاهر بعد صلاة ظهر اليوم الأربعاء من مسجد مقبرة سحاب، ويوارى الثرى في مقبرة سحاب الإسلامية.

تُقبل التعازي في بيت الكرك الواقع في منطقة طريق المطار، اليوم الأول: بعد الدفن ولغاية الساعة العاشرة مساءً،ويومي الخميس والجمعة: بعد صلاة العصر ولغاية الساعة العاشرة مساءً.

رحم الله الفقيدة، وأسكنها فسيح جناته، وألهم ذويها ومحبيها جميل الصبر وحسن العزاء.

﴿وإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾