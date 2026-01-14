بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

شقيقة معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي في ذمة الله

54 ثانية ago
شقيقة معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي في ذمة الله

وطنا اليوم –  إيماناً بقضاء الله وقدره، انتقلت إلى رحمة الله تعالى المرحومة *صبحية حسن يوسف العيسوي (أم أنور)*، شقيقة معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، وكلّ من خميس ومحمد وحسين، والمرحوم صبحي، والمرحومة عيشة والمرحومة وداد وفاطمة وسوسن وإيمان، وزوجة المرحوم شحادة العيسوي، ووالدة كل من أنور ومنير وأشرف وأكرم وهالة وتغريد ونائلة.

وسيُشيَّع جثمانها الطاهر بعد صلاة ظهر اليوم  الأربعاء من مسجد مقبرة سحاب، ويوارى الثرى في مقبرة سحاب الإسلامية.

تُقبل التعازي في بيت الكرك الواقع في منطقة طريق المطار، اليوم الأول: بعد الدفن ولغاية الساعة العاشرة مساءً،ويومي الخميس والجمعة: بعد صلاة العصر ولغاية الساعة العاشرة مساءً.
رحم الله الفقيدة، وأسكنها فسيح جناته، وألهم ذويها ومحبيها جميل الصبر وحسن العزاء.

﴿وإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:39

أبرز ما جاء في البيان الأمريكي بخصوص الإخوان المسلمين في لبنان ومصر والأردن

20:46

العدالة وتكافؤ الفرص… ضرورة وطنية لا تقبل التأجيل

20:37

الدفاع المدني ينقذ 58 شخصا داخل حافله عالقة بالسيول في قضاء الظليل

20:24

الهجري يطالب بـ دولة مستقلة حليفة لإسرائيل

20:13

الأردن: جماعة الإخوان المسلمين منحلة حكما منذ سنوات بقرار قضائي

19:38

قطع حركة السير على الطريق الصحراوي بسبب انعدام مدى الرؤية

19:31

ترامب يؤكد للمتظاهرين الإيرانيين أن المساعدة في طريقها إليهم

19:22

من الرمثا إلى الطفيلة والعقبة: أورنج تواصل الاستثمار في توسيع شبكة الفايبر

19:20

محافظ الزرقاء ومدير الشرطة في موقع الحدث لمتابعة إخلاء عائلات حاصرتها المياه في الحلابات الغربي

19:18

الشواربة: عمّان لم ولن تغرق

19:14

الأردن يدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال

19:09

واشنطن تصنف فروع جماعة الإخوان المسلمين في الأردن ولبنان ومصر منظمات إرهابية

وفيات
وفيات الثلاثاء 13 – 1 – 2026وفيات الإثنين 12 – 1 – 2026وفيات الجمعة 9-1-2026وفيات الخميس 8 – 1 – 2026وفيات الأربعاء 7 – 1 – 2026