أبرز ما جاء في البيان الأمريكي بخصوص الإخوان المسلمين في لبنان ومصر والأردن

الإجراء يهدف لحماية الولايات المتحدة وشركائها من دعم جماعة الإخوان المسلمين للإرهاب

وطنا اليوم – أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الخزانة الأمريكية التصنيف بالإرهاب على فروع جماعة الإخوان المسلمين في لبنان ومصر والأردن، تنفيذا لأوامر تنفيذية صدرت أواخر العام الماضي من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشار البيان إلى أن الإجراء يهدف لحماية الولايات المتحدة وشركائها من دعم جماعة الإخوان المسلمين للإرهاب، فهي تبدو ظاهريا كمنظمات مدنية مشروعة لكنها بالحقيقة شديدة التأييد لجماعات إرهابية.

حسب البيان الأمريكي، فإن فروع تنظيم الإخوان المسلمين في لبنان ومصر والأردن تنخرط في أو تسهل وتدعم العنف وحملات زعزعة الاستقرار.

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن جماعة الإخوان المسلمين في لبنان “تنظيم إرهابي أجنبي” (وهو أعلى درجات التصنيف الإرهابي ويجرم أي تمويل لها) كما صنفته كتنظيم “إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص”، وأن أمينها العام محمد فوزي طقوش “إرهابي عالمي مصنف بشكل خاص”.

وكما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الإخوان المسلمين في مصر والأردن تنظيمات “إرهابية عالمية مصنفة بشكل خاص”. وبينت وزارة الخزانة أن جماعة الإخوان المسلمين في مصر والأردن قاموا بالتآمر لتقويض سيادة حكوماتهم.

تنظيم الإخوان المسلمين في لبنان:

تختلف طبيعة نشاطات جماعة الإخوان المسلمين في لبنان عن فرعي الجماعة في مصر والأردن.

حسب بيان وزارة الخارجية الأمريكية قام تنظيم الإخوان المسلمين في لبنان (المعروف أيضا باسم الجماعة الإسلامية) بالتنسيق مع حزب الله بإطلاق صواريخ على الشمال الإسرائيلي وبالتنسيق مع حماس خطط لهجمات أخرى على إسرائيل.

وفي تموز 2025، قام الجيش اللبناني بتفكيك معسكر سري للتدريب العسكري ضم مقاتلين مسلحين من تنظيم الإخوان المسلمين في لبنان وحركة حماس.

تنظيم الإخوان المسلمين في مصر:

القرار الأمريكي بخصوص الإخوان المسلمين في مصر صدر من قبل وزارة الخزانة الأمريكية. وفقا للبيان الأمريكي، يرتبط تنظيم الإخوان المسلمين في مصر بحماس من خلال دعمه لأعمال العنف والإرهاب وتقديمه الدعم لمقاتلين.

خلال عام 2024، ساهم الإخوان المسلمون في مصر بتنظيم وتسهيل دخول عناصر مقاتلة إلى غزة بالتنسيق مع حماس، ونسقت الجماعة مع حماس حول أنشطة إرهابية محتملة.

تنظيم الإخوان المسلمين في الأردن:

أشار البيان الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية إلى قرار حل جماعة الإخوان المسلمين في الأردن بقرار قضائي في 2020، ورغم هذا الإجراء القانوني، استمرت الجماعة بالعمل بصورة غير قانونية.

وحسب البيان، تورطت عناصر ذات صلة بالتنظيم في نشاطات إرهابية؛ فقد أسس أعضاء من الإخوان المسلمين هيكلا للعمل الإرهابي بالتعاون مع جهات خارجية، شمل ذلك تصنيع صواريخ ومتفجرات، وعمليات تجنيد.

وكما قام عناصر ذوو صلة بالجماعة المنحلة بتسهيل هذا العمل عبر جمع الأموال بطرق غير قانونية. واستعرض البيان إحباط مخططات إرهابية في نيسان وأيار 2025، واتخاذ الحكومة الأردنية خطوات لفرض الحظر التام للجماعة، شملت تجريمها ومصادرة أصولها وإغلاق مكاتبها.