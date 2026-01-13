بنك القاهرة عمان
الأردن: جماعة الإخوان المسلمين منحلة حكما منذ سنوات بقرار قضائي

13 يناير 2026
الأردن: جماعة الإخوان المسلمين منحلة حكما منذ سنوات بقرار قضائي

وطنا اليوم:أكّدت الحكومة، الثلاثاء، إنّها تابعت البيان الصادر عن وزارتي الخارجية والخزانة في الولايات المتحدة بخصوص تصنيف جماعة الإخوان المسلمين في الأردن ومصر ولبنان تنظيمات إرهابية.
وقال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، الثلاثاء، إنّ جماعة الإخوان المسلمين في الأردن منحلة حكما منذ سنوات وهو ما أكده قرار قضائي صدر عام 2020، كما تم حظر كافة نشاطاتها في نيسان 2025.
وبين أن الأردن يتعامل مع كافة الملفات ضمن مصلحة الدولة العليا ووفقا لأحكام الدستور والقانون.
وصنّفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، فروع جماعة الإخوان المسلمين في الأردن ولبنان ومصر منظمات إرهابية، وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس.
وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، قال إنّ “تصنيف فروع جماعة الإخوان المسلمين يعكس الخطوات الأولى لجهدٍ متواصل ومستدام لإحباط أعمال العنف والأنشطة المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها هذه الفروع أينما وقعت”.


