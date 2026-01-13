بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

قطع حركة السير على الطريق الصحراوي بسبب انعدام مدى الرؤية

13 يناير 2026
قطع حركة السير على الطريق الصحراوي بسبب انعدام مدى الرؤية

وطنا اليوم:أعلنت مديرية الأمن العام، مساء الثلاثاء، وقف حركة السير على الطريق الصحراوي من القطرانة باتجاه الجنوب ومن منطقة الحسا باتجاه العاصمة بسبب انعدام مدى الرؤية.
ودعت مديرية الأمن العام المواطنين للتقيد بتعليمات رجال الأمن العام الموجودين على الطريق.
وبينت أنه سيتم إعادة الحركة المرورية فور عودة مدى الرؤية لطبيعته.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
00:24

المهندسين: تعديلات “التقاعد” المرتقبة ستراعي العدالة بين جميع أطراف العلاقة بالصندوق

00:17

نقيب المهندسين يدعو إلى إنشاء صندوق وطني للإدامة والصيانة ويؤكد: كل دينار صيانة يوفّر أربعة دنانير من الخسائر

00:04

ملحمة على الهامش» تجمع المثقفين في مادبا برعاية رئيس لجنة بلدية مادبا الكبرى المهندس هيثم جوينات

23:55

رفع تعرفة أسعار المياه… عبء جديد على كاهل المواطن المنهك

23:50

ترفيع عدنان بيك العضايله إلى رتبة متصرف في وزارة الداخلية

23:45

في عالم يتغير مناخه… هل تغير وعينا؟

23:37

قراءة تحليلية في ورقة عمل «أهمية التراث العربي وضرورة المحافظة عليه» للدكتور زيدان كفافي

21:19

حكومة الكاميرات… حين تُراقَب المخالفة ويُترك الفقر بلا شاهد في هذه البلاد

20:38

توقيع 21 اتفاقية بين الأردن ولبنان في مختلف المجالات

20:26

إطلاق نار على قاضية في تركيا.. والجاني مدعي عام

20:18

رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني يزور البريد الأردني

20:14

واشنطن تعلن بدء المرحلة الثانية من خطة ترامب لإنهاء الصراع في غزة

وفيات
وفيات الأربعاء 14 – 1 – 2026وفيات الثلاثاء 13 – 1 – 2026وفيات الإثنين 12 – 1 – 2026وفيات الجمعة 9-1-2026وفيات الخميس 8 – 1 – 2026