قطع حركة السير على الطريق الصحراوي بسبب انعدام مدى الرؤية

وطنا اليوم:أعلنت مديرية الأمن العام، مساء الثلاثاء، وقف حركة السير على الطريق الصحراوي من القطرانة باتجاه الجنوب ومن منطقة الحسا باتجاه العاصمة بسبب انعدام مدى الرؤية.

ودعت مديرية الأمن العام المواطنين للتقيد بتعليمات رجال الأمن العام الموجودين على الطريق.

وبينت أنه سيتم إعادة الحركة المرورية فور عودة مدى الرؤية لطبيعته.