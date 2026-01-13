محافظ الزرقاء ومدير الشرطة في موقع الحدث لمتابعة إخلاء عائلات حاصرتها المياه في الحلابات الغربي

وطنا اليوم:ليندا المواجدة – يتواجد محافظ الزرقاء، يرافقه مدير شرطة الزرقاء، في موقع الحدث بمنطقة الحلابات الغربي، لمتابعة إجراءات إخلاء العائلات التي حاصرتها مياه الأمطار بشكل مباشر، نتيجة الارتفاع المفاجئ لمنسوب المياه.

ووجّه المحافظ الجهات المختصة باتخاذ أقصى درجات الجاهزية والاستجابة الفورية، مؤكداً أن سلامة المواطنين أولوية قصوى، وأن جميع الأجهزة تعمل ميدانياً دون توقف للتعامل مع الحالة الطارئة.

من جهته، أكد مدير شرطة الزرقاء أن الأجهزة الأمنية والدفاع المدني يواصلون عمليات الإخلاء وتأمين المناطق المتضررة، وتنظيم الحركة، وتقديم الدعم اللازم للأهالي، مع متابعة مستمرة لأي تطورات على الأرض