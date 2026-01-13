الشواربة: عمّان لم ولن تغرق

وطنا اليوم:قال رئيس لجنة أمانة عمّان الكبرى، يوسف الشواربة، الثلاثاء، إنّ الأمانة تتعامل في كل موسم مطري مع حالات طوارئ مختلفة، مشيرا إلى أن الهطولات المطرية في الآونة الأخيرة أصبحت شديدة وغير معتادة.

وأضاف الشواربة، أنه بعد كل منخفض جوي يتم رصد جميع الحالات التي تواجهها الأمانة، لا سيما ارتفاع منسوب المياه في عدد من المواقع، حيث تبدأ الفرق المختصة بدراسة أماكن تجمع المياه بهدف وضع حلول جذرية تحول دون تكرارها مستقبلا.

وبيّن أن العاصمة عمّان شهدت مؤخرا ارتفاعا في منسوب المياه في أكثر من موقع، حيث تلقت غرفة عمليات أمانة عمّان نحو 33 بلاغا تم التعامل معها بشكل فوري، لافتا إلى أن بعض هذه الحالات تكون مؤقتة، في حين أن حالات أخرى تحتاج إلى حلول جذرية ودائمة.

وأكّد أن داخل مدينة عمّان توجد مواقع بحاجة إلى حلول جذرية، إلى جانب حالات تكون استثنائية أو لحظية نتيجة كميات الهطل المطري الكبيرة، موضحا أن مدينة عمّان تشهد نموا وتوسعا مستمرا، ما يؤدي إلى انتقال الخدمات إلى الأطراف وزيادة الضغط على البنية التحتية والخدمات داخل المدينة.

وأشار إلى أن كوادر أمانة عمّان ترصد كل حالة على حدة وتقوم بدراستها لوضع حلول استراتيجية، مبينا أن بعض الحلول يمكن تنفيذها خلال الموسم المطري الحالي، فيما يتم تنفيذ حلول أخرى خلال الفترة المقبلة نظرا لحاجتها إلى مخططات وأعمال إنشائية، إلى جانب حلول سريعة يتم التعامل معها فوريا، وبأسلوب مهني واحترافي بعيداً عن عمل “الفزعة”.

وبيّن الشواربة أن أمانة عمّان تعمل بكامل طاقتها خلال الظروف الجوية، حيث يوجد نحو 4600 موظف موزعين على 3 ورديات في الميدان لخدمة المواطنين، إضافة إلى تشغيل نحو 2000 آلية في مختلف مناطق العاصمة، مؤكداً أن الأمانة تتعامل مع حالات جوية غير معتادة من حيث شدة الهطولات المطرية التي شهدتها عدة مواقع.

وأكّد الشواربة أنه رغم تسجيل ارتفاع في منسوب المياه في بعض المناطق، فإن “عمّان عمرها ما غرقت وعمّان لم تغرق ولن تغرق”.