النائب طارق بني هاني يتفقد أوضاع المواطنين في محافظة إربد

تفقد النائب طارق بني هاني، يرافقه عطوفة رئيس بلدية إربد الكبرى عماد العزام، الأوضاع العامة في مدينة إربد خلال المنخفض الجوي الذي أكرمنا الله به.

وقام بني هاني بجولة ميدانية للاطلاع على جاهزية كوادر البلدية والجهات المعنية.

وأكد أهمية التنسيق المشترك والاستجابة السريعة لضمان السلامة العامة وخدمة المواطنين، مشيدا بجهود كوادر بلدية إربد وتعاون أبناء المدينة.

واطلع النائب بني هاني على أوضاع المواطنين وأصحاب المحال التجارية، كما استمع إلى ملاحظاتهم وشكواهم حول تعامل كوادر البلدية مع المنخفضات الجوية ومدى جاهزية البنى التحتية.