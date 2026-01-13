الموسم المطري يتجاوز 60% من المعدل السنوي

وطنا اليوم:أكدت وزارة المياه والري، الثلاثاء، أن الموسم المطري الحالي شهد هطول أمطار تجاوز 60 % من المعدل السنوي طويل الأمد البالغ 8.1 مليار متر مكعب، بما يمثل حوالي 135 بالمئة من كمية الأمطار التي هطلت على المملكة خلال الموسم المطري السابق.

وبين مساعد الأمين العام لوزارة المياه والري، عمر سلامة،، أن نسبة الهطول لهذا الموسم جيدة ومبشرة بالخير، مشيرا إلى أن هذه النسبة تفوق نسبة الهطول لنفس الفترة في الموسم الماضي التي بلغت 12.4 بالمئة، وللموسم الذي سبقه التي بلغت 40 %.

وأشار سلامة، إلى أن هذه الأمطار ساهمت في امتلاء 7 سدود في الجنوب وسد بيوضة في الشمال، ما سيكون له أثر إيجابي على الواقع الزراعي وتغذية المياه الجوفية، مؤكدا التفاؤل بإمكانية امتلاء سدود الشمال مع نهاية الموسم.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، أشار سلامة، إلى أن الأردن ما يزال يواجه عجزا مائيا يقدر بأكثر من 450 مليون متر مكعب، ما يستدعي استمرار إدارة الموارد المائية بحكمة لضمان الاستفادة القصوى من الموسم الحالي على الزراعة والمواشي والينابيع.