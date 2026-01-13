بنك القاهرة عمان
وفاة و18 إصابة إثر حادث تصادم بين 11 مركبة في المفرق

13 يناير 2026
وفاة و18 إصابة إثر حادث تصادم بين 11 مركبة في المفرق

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، إن الطواقم المتخصصة في الدفاع المدني والشرطة في محافظة المفرق تعاملت مع حادث تصادم وقع ما بين11 مركبة بمنطقة العمري في محافظة المفرق.
وبين الناطق الإعلامي أن الحادث نتج عنه وفاة شخص وإصابة(18) آخرين إثر تعرضهم لإصابات في الجسم، بدورها عملت طواقم الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الزرقاء الحكومي لتلقي العلاج اللازم، وتم فتح تحقيق مروري للوقوف على الأسباب التي أدت لوقوع الحادث.


