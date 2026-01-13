مختبرات ABC تفوز بجائزة “أفضل مختبرات الابتكار المالي في العالم” للمرة الرابعة

وطنا اليوم:تُكرِّم جوائز المبتكرين من مجلة جلوبال فاينانس المرموقة مركز الابتكار والرقمنة التابع لبنك ABC “مختبرات ABC”، باختياره ضمن أبرز مختبرات الابتكار المالي في العالم، تقديرًا لدوره الريادي في تقديم قيمة تجارية ملموسة تعيد رسم ملامح مستقبل القطاع المصرفي.

المنامة، البحرين: أعلن بنك ABC، البنك الرائد في تقديم الخدمات المصرفية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اليوم عن اختيار مركز الابتكار والرقمنة “مختبرات ABC” ضمن قائمة “أفضل مختبرات للابتكار المالي في العالم” وذلك ضمن جوائز مجلة جلوبال فاينانس للمبتكرين لعام 2025. تأتي هذه الجائزة التي حصدها البنك للمرة الرابعة لتؤكد تفوق بنك ABC في تحويل حلول الابتكار والذكاء الاصطناعي والرقمنة إلى نتائج ملموسة ينعكس أثرها على المجموعة ومنظومة الخدمات المالية العالمية.

شكّلت مختبرات ABC منذ تأسيسها المحرك الرئيسي لبرنامج الابتكار والرقمنة في المجموعة، حيث أدت دورًا محوريًا في قيادة مسيرة التحول الشامل على مستوى المجموعة عبر ابتكار وإطلاق قدرات رقمية مؤثرة. تواصل مختبرات ABC ريادتها في تدشين منصات رقمية وحلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعد الأولى من نوعها إقليميًا، وهو ما أثمر عن زيادة الإنتاجية وتسريع طرح المنتجات في الأسواق، فضلًا عن تقديم تجارب عملاء فريدة تتجاوز تطلعاتهم عبر كافة أسواق بنك ABC.

تضطلع المختبرات بدور رئيسي في تطوير مفاهيم الأفكار الجديدة وتحويلها إلى حلول جاهزة للاستخدام؛ وهو ما يُمكّن المجموعة من تحقيق قيمة مستدامة وقابلة للتوسع بأساليب مبتكرة. نجحت هذه المبادرات في تحقيق نتائج انعكست على جودة تجربة العملاء وفاعلية الأداء التشغيلي، فضلاً عن إطلاق خدمات ومنتجات نوعية تعزز من مكانة بنك ABC باعتباره بنك المستقبل.

ومن أبرز إنجازات مختبرات ABC:

الريادة في حلول الذكاء الاصطناعي والتشغيل الذاتي

تدشين مساعدين ذكاء اصطناعي للشركات: النجاح في إطلاق أول مساعدين ذكاء اصطناعي مخصصين للاستخدام الداخلي والخارجي على مستوى المنطقة، عبر توظيف تقنيات متعددة لإدارة البيانات والمعلومات كأصول استراتيجية؛ ما نجم عن تسريع تطبيق العديد من إجراءات العمل الداخلية، وتحقيق قفزة في مستويات الإنتاجية بنسبة تصل إلى 10%.

التشغيل الذاتي الذكي: تنفيذ مشاريع تشغيل ذاتي متطورة على نطاق واسع، مما ساهم في توفير أكثر من 100,000 ساعة عمل سنويًا، وأحدث نقلة نوعية في كفاءة الأداء التشغيلي.

التحليل التنبؤي: إطلاق نماذج ذكاء اصطناعي تنبؤية من الجيل القادم لتقديم تجارب فائقة التخصيص؛ ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في زيادة معدل تفاعل العملاء بنسبة 25% ضمن الفئات المستهدفة.

التميز في الرقمنة

معيار الأربع وعشرين ساعة: نجح البنك في إطلاق أول رحلة تسجيل رقمي بالكامل للمؤسسات على مستوى المنطقة، مما ساهم في تقليص زمن تقديم الخدمة وإتمام إجراءات تسجيل الشركات في أقل من 24 ساعة.

تمكين موظفي الخطوط الأمامية: إطلاق منصة رقمية من الجيل القادم تهدف إلى تمكين موظفي الصفوف الأمامية عبر تزويدهم بخلاصات تحليلية فورية، ونظرة شاملة على بيانات العملاء، مع تبسيط مسارات العمل بشكل متكامل.

التطور في مجال الأصول الرقمية

الودائع المشفرة لمعاملات عبر الحدود: تدشين أولى قدرات الودائع المُرمّزة على مستوى المنطقة للمدفوعات العابرة للحدود ذات القيمة العالية، مع تنفيذ معاملات فورية دخلت حيز التشغيل الفعلي؛ بالتوازي مع توسيع نطاق المشاركة في منظومة أصول رقمية خاضعة للأطر التنظيمية.

وفي تعليق له على هذا الإنجاز، صرّح الدكتور يوسف الماص، رئيس قطاع الرقمنة لمجموعة بنك ABC قائلاً: “إن فوزنا بهذه الجائزة للمرة الرابعة هو خير دليل على نجاح إستراتيجيتنا ودقة تنفيذنا. تقوم مختبرات ABC بدور محوري في خلق القيمة عبر المجموعة من خلال تحويل الابتكارات إلى حلول ملموسة وقابلة للتوسع. يعكس هذا التقدير قوة كوادرنا، واتباع منهج منظم في الابتكار، وتركيزنا على تحقيق أثر ملموس لعملائنا وموظفينا ومجتمعاتنا، لا سيما مع دخولنا حقبة الذكاء الاصطناعي المالي والاقتصاد المعتمد على وكلاء الذكاء الاصطناعي.

ومن جانبه، قال السيد جوزيف جيارابوتو، رئيس ومدير تحرير مجلة جلوبال فاينانس: “تُؤدي مختبرات الابتكار المالي دورًا محوريًا في دفع مسيرة الابتكار الرقمي عبر تحويل الأفكار الجريئة إلى حلول عملية قابلة للتوسع. تُجسد المؤسسات التي وقع عليها الاختيار ضمن قائمة ‘أفضل مختبرات للابتكار المالي في العالم لعام 2025 المعنى الحقيقي للريادة في مجال الخدمات المالية.”