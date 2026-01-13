بنك القاهرة عمان
الأشغال: لا إغلاقات على طرق ضمن اختصاص الوزارة جراء السيول

13 يناير 2026
وطنا اليوم:أكد الناطق باسم وزارة الأشغال العامة والإسكان عمر المحارمة، الثلاثاء، أنه لا يوجد أي إغلاق للطرق التابعة لاختصاص الوزارة جراء السيول أو انجراف التربة.
وأوضح المحارمة أن الفرق الميدانية موجودة منذ أمس الاثنين في مختلف مناطق المملكة، وبحسب كثافة الهطول المطري، مشيرًا إلى أن العمل يجري بروح الفريق الواحد وبالتنسيق مع جميع المؤسسات المعنية.
وبيّن أن البلاغات التي تلقتها الوزارة كانت بسيطة، وتعلقت بانجراف أتربة في بعض المواقع، لافتًا النظر إلى أن موقع شارع البترا يُعد متداخلا في الاختصاص بين بلديتي إربد وبني عبيد ووزارة الأشغال العامة والإسكان.
وأكد المحارمة أن فرق الوزارة تعمل في أي موقع، سواء كان ضمن اختصاصها أو خارج نطاقه، لضمان السلامة العامة ومعالجة الملاحظات الواردة.


