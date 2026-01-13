الإدارة المحلية : حجم الهطول المطري في محافظات الوسط يفوق قدرة البنية التحتية

وطنا اليوم:قال وزير الإدارة المحلية وليد المصري، الثلاثاء، إن حجم الهطول المطري 70–80 ملم في محافظات الوسط وهو ما يفوق قدرة البنية التحتية.

وأضاف المصري تعليقا على الفائدة من تصنيف المنخفض الجوي بظل تكرار ذات المشاكل بكل منخفض: ” يوجد بؤر ساخنة وأولويات والحكومة ستنفق ما يزيد عن 20 مليون دينار لمعالجة هذه البؤر”.

وتابع: “أود التذكير بأن الفيضانات تحدث بكل العالم وحصلت بدبي وقطر وإيطاليا وماليزيا(…)”.

وتحدث المصري عن إنفاق سيتم يقيمة تزيد عن 20 مليون دينار لمعالجة البؤر، والعام المقبل سيجري إنفاق ذات المبلغ لحل المشكلة كاملة.

وأضاف أنه من تاريخ 14 إلى 21 ستعالج أهم البؤر الموجودة، مشيرا إلى أن المنخفض سيمتد للجنوب.

وشدد على أن معدل تساقط الأمطار في وقت قصير كان كثيفا جدا في المحافظات الوسطى (عمّان، البلقاء، مأدبا، والزرقاء)، مشيرا إلى حدوث بعض الانهيارات الصخرية والترابية، ما أدى إلى إغلاق بعض العبارات.

وأشار إلى ارتفاع منسوب سيل الزرقاء وفيضانه على الشوارع المحيطة، مما دفع كوادر الوزارة إلى إغلاق عدد من الشوارع حفاظًا على سلامة المواطنين.

وأضاف أنه تم إغلاق بعض الطرق في الزرقاء والرصيفة نتيجة ارتفاع منسوب السيل وفيضانه على الشوارع المحيطة به.