الأوقاف تدعو مرشحين لإجراء مقابلات شخصية (أسماء)

وطنا اليوم:دعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية المرشحين التالية أسماؤهم الذين تم اختيارهم وفقاً لأعلى النقاط التنافسية من تعليمات استقطاب واختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية التواجد في مبنى الوزارة الكائن في جبل الحسين/شارع الرازي/وحدة خدمة الجمهور من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الحادية عشر لإجراء المقابلة الشخصية حسب الموعد المبين مصطحبين معهم بطاقة الأحوال المدنية سارية المفعول ومن يتخلف عن الموعد المحدد يعتبر مستنكفاً.

الثلاثاء 2026/1/20

وظيفة امام مساعد

اربد/قصبة اربد

محمد حسين محمد اعقيلان

الكرك/قصبة الكرك

سيف سميح محمود الشمايله

معاوية سميح احمد العساسفة

الكرك/عي

احمد زهدي ياسين الضلاعين

محمود محمد عبد الصمد الشواوره

الكرك/فقوع

احمد كريم عوده الخمايسة

الزبن عبد الحفيظ سلمان اللصاصمة

الزرقاء/الرصيفة

عمر محمود عيسى غزاوى

فراس محمود يوسف عبهري

محمد محمود احمد الحوامده

العاصمة/ماركا

مصطفى فؤاد محمد المومني

وظيفة مؤذن وخادم مسجد

العاصمة/ماركا

لؤي عبدالله احمد سيف

محمد ابراهيم صلاح حداد

محمد انور داود عبدالجواد النتشه

محمد زهير اسماعيل السبيعات

الاربعاء2026/1/21

وظيفة /امام

البادية الشمالية/شمالية شرقية

عمر زايد شريان الشرفات

زياد عمار حماد السرديه

فراس حسن خالد شلهوب

معتصم فياض عايد الشرفات

عبدالسلام شقاوي سماره الشرفات

محمد ندى فزع المتعان

سيف الدين خليل مشوح الشرفات

محمد فهد طلب العويد

البادية الشمالية/شمالية غربية

خالد عشوي ضبان النوافله

ثامر محمد مذود بني خالد

ايهم حسن ظاهر بني خالد

ايهاب ضيف الله ندا الجبور

نور الدين عبد الحكيم بدر بني خالد

عبدالباسط علي عواد المساعيد

صالح فتح الله محمد ابو صالح

قتيبه ناصر علي الحمدان

باسل موفق حسن الصباح

عاصم محمد عايد الشرفات

وليد يوسف يونس الوحيدي

خالد احمد فرج الخالدي

وظيفة امام مساعد

البادية الشمالية/شمالية غربية

احمد سالم عايد الشرعه

الاحد2026/1/25

وظيفة /امام

محافظة العقبة

سليمان حسن سليمان الخشاشنه

باسل محمد شجاع ياسين

محمد حازم عبد الكريم بني ياسين

الطفيلة/قصبة الطفيلة

قيس احمد سليمان المرايات

محمد عبد الصمد العبد القناهره عيال عواد

محمد علي سلامه الشماسات

الطفيلة/بصيرا

ثامر سامي حسن الرفوع

زين الدين صالح حرب المسيعدين

محمد احمد خليل الرفوع

محمد فتحي عوده الرفوع

البادية الجنوبية/الحسا

محمد سلامه سليمان المراعيه

وظيفة امام مساعد

البادية الجنوبية/الحسا

ياسين سليمان حمود الجرره

وظيفة /امام

محافظة الزرقاء/قصبة الزرقاء/قضاء بيرين

معتصم اسماعيل ابراهيم متولي

محافظة الزرقاء/قصبة الزرقاء/قضاء الضليل

عبد الحكيم سليمان احمد البلوي

عيد عبد اللطيف احمد الحصيني

محمد تيسير احمد مشاقبه

وظيفة امام مساعد

الزرقاء/الهاشمية

حسام هشام نايف العزام

محمد خالد عبدالله ابو مرشد

الاثنين2026/1/26

وظيفة امام مساعد

الكرك/المزار الجنوبي

احمد جمعه خلف الهواري

احمد محمود سلامة البطوش

ايوب بكر امين المناسية

بلال محمد موسى ابو نواس

حمزه خالد سالم الصرايرة

عامر فيصل جميل الخرشة

محمود عبدالله عبد العزيز المواجده

العاصمة/القويسمة

احمد سهيل احمد التعمري

رامي محمود حماد عبيدو

وسيم ايمن نعيم عوده

العاصمة/سحاب

طلحة فائز محمد ابو النجا

عبد الرحيم عبد الحميد حسن ابو منصور

عبد الرحمن جهاد فهمي الدهشان

عبد الرحمن مرزوق علي المحارمة

عبدالله عبد الوهاب محمود عوده

وظيفة /مراسل

العاصمة

عيسى مطلب خلف السليحات

زيد عمر سلمان الحراسيس

يزن رائد عبدالله الحراسيس

عبدالله راتب عوض الحراسيس