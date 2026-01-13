تحذيرات من خطر تشكّل السيول والرياح الشديدة

وطنا اليوم:حذّرت إدارة الأرصاد الجوية من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، لا سيما في شمال ووسط المملكة بما فيها مناطق الأغوار والبحر الميت، تزامنا مع تعمق تأثير المنخفض الجوي والكتلة الهوائية شديدة البرودة.

كما حذّرت إدارة الأرصاد من خطر هطل البَرَد الغزير في بعض المناطق وتشكل العواصف الرعدية، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الارض والضباب، خصوصًا فوق المرتفعات الجبلية.

وشدّدت على ضرورة الحذر من من خطر شدة سرعة الرياح في العديد من المناطق والهبّات القوية المرافقة لها، ومن خطر العواصف الغبارية وتدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحيانا في البادية والمناطق الصحراوية، داعية إلى أخذ الحيطة والحذر من خطر الانزلاق على الطرقات مع بداية الهطل المطري، وعدم المجازفة بعبور تجمعات المياه ومجاري الأودية، وتثبيت الأجسام القابلة للتطاير.

وتعمق تأثير المنخفض الجوي والكتلة الهوائية شديدة البرودة، الثلاثاء، إذ تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس؛ ويكون الطقس باردا جدا وغائما وماطرا في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية.

ويتوقع أن تكون الأمطار غزيرة على فترات، لاسيما في شمال ووسط المملكة ويصحبها الرعد وهطل زخات غزيرة من البرد أحيانا، وفق تقرير إدارة الأرصاد الجوية.

كما جدّدت مديرية الأمن العام ضرورة أخذ الحيطة والحذر تزامنا مع تعمّق تأثير المنخفض الجوي وما يرافقه من هطل الأمطار المخلوطة بالثلوج وتشكّل التجمعات المائية والسيول في بعض المناطق.

وشدّدت المديرية على ضرورة اتباع توخي الحذر وتجنب القيادة بسرعة عالية، وتجنّب القيادة عبر المياه المتجمعة لتفادي الانزلاق أو تعطل المركبة.

كما دعت إلى ⁠الالتزام بتعليمات رجال الأمن العام وتحديثات الطرق من الجهات المختصة، و⁠تجنّب الاقتراب من مجاري الأودية أو المناطق المنخفضة.

وأكدت المديرية أنه في حال الضرورة، الاتصال برقم الطوارئ 911 للإبلاغ عن أي حوادث أو طلب المساعدة.