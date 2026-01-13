تطبيق تعديلات الخطة الدراسية للثانوية العامة اعتبارا من العام 2026/2027

وطنا اليوم:أقرّ مجلس التربية والتعليم تعديلات على الخطة الدراسية لمرحلة الثانوية العامة، يبدأ تطبيقها اعتبارًا من العام الدراسي 2026/2027، وذلك في إطار جهود وزارة التربية والتعليم المستمرة لتجويد العملية التعليمية وتحسين مخرجاتها، وبناء على التغذية الراجعة الواردة من الميدان التربوي، وآراء المختصين والخبراء.

وتضمنت التعديلات تقليص عدد الحقول الدراسية لطلبة الصف الثاني عشر إلى 4 حقول بدلا من 6، بما يحقق رغبات الطلبة ويساعدهم على اختيار الحقل الأنسب وفق إمكاناتهم واستعداداتهم.

كما شملت التعديلات اعتماد مبحث اللغة الإنجليزية مبحثًا إجباريا في امتحانات الثانوية العامة لجميع الحقول، بعد النجاح في مباحث الصف الثاني عشر، وهذه الحقول هي: الحقل الصحي، وحقل العلوم والتكنولوجيا والهندسة، وحقل العلوم الإنسانية والاجتماعية، وحقل الأعمال.

كما تضمنت التعديلات اعتماد مبحث الرياضيات ضمن المباحث التي يتقدم لها الطالب امتحانا وزاريا إلى جانب اللغة العربية، والتربية الإسلامية، وتاريخ الأردن، بعد نجاحه مدرسيا في جميع مباحث الصف الحادي عشر.

وبيّنت وزارة التربية والتعليم أن التعديلات الجديدة ركزت على زيادة تخصصية الحقول الدراسية، بحيث يدرس الطلبة في الحقول ذات التوجهات العلمية المباحث ذاتها، وتكون غالبية هذه المباحث علمية، فيما تكون غالبية المباحث في الحقول ذات التوجهات الإنسانية مباحث إنسانية، وبما يعزز عمق التخصص ويراعي ميول الطلبة وقدراتهم الأكاديمية.

وأكّدت الوزارة أن هذه التعديلات تحمل جملة من المزايا، وتسهم في تعزيز جودة التعليم من خلال المحافظة على التكامل الرأسي للمباحث بين الصفين الحادي عشر والثاني عشر، وتشكل خطوة ضمن رؤية تطويرية شاملة لمنظومة التعليم الثانوي، بما يواكب المتغيرات التعليمية العالمية، ويعزز جاهزية الطلبة للالتحاق بالتعليم العالي وسوق العمل.