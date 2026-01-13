تعليق استقبال الزوار في تلفريك عجلون بسبب الأحوال الجوية

وطنا اليوم:أعلنت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية تعليق استقبال الزوار لتلفريك عجلون لهذا اليوم الثلاثاء، وذلك نتيجة الظروف الجوية السائدة التي تشهدها المنطقة، وما يرافقها من رياح قوية وأحوال غير مستقرة.

وأكدت المجموعة أن القرار يأتي حرصًا على سلامة الزوار والعاملين، ووفقًا لإجراءات السلامة المعتمدة، مشيرةً إلى أنه سيجري استئناف التشغيل يوم غد الأربعاء في حال تحسن الظروف الجوية.

ودعت إدارة التلفريك المواطنين والزوار إلى متابعة الإعلانات الرسمية لمعرفة أي مستجدات تتعلق بمواعيد التشغيل خلال الفترة المقبلة