محافظ الزرقاء يطّلع على جاهزية دفاع مدني الزرقاء للتعامل مع المنخفض الجوي

وطنا اليوم:زار محافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 13-1-2026، مديرية دفاع مدني الزرقاء، للاطلاع على الاستعدادات والخطط المعدّة للتعامل مع آثار المنخفض الجوي، وذلك بحضور مدير شرطة الزرقاء العميد يزن الجراح.

وكان في استقبالهم مدير دفاع مدني الزرقاء العقيد عيسى الزغايبة، الذي قدّم إيجازًا حول الجاهزية الميدانية وخطط الطوارئ وآليات الاستجابة السريعة، بما يضمن سلامة المواطنين واستمرارية تقديم الخدمات في مختلف الظروف.

وأكد المحافظ أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين الأجهزة الأمنية والخدمية، ورفع مستوى الجاهزية والاستعداد المسبق للتعامل مع أي طارئ، مشددًا على أن سلامة المواطنين وحماية ممتلكاتهم تأتي في مقدمة الأولويات.

من جانبه، أشار العقيد الزغايبة إلى جاهزية كوادر الدفاع المدني والآليات والمعدات، واستمرار العمل على مدار الساعة للتعامل مع البلاغات بكفاءة وسرعة، فيما ثمّن العميد يزن الجراح مستوى التعاون والتنسيق القائم بين مختلف الجهات المعنية، بما يضمن فعالية الاستجابة الميدانية.

وفي ختام الزيارة، عبّر محافظ الزرقاء عن شكره وتقديره لكوادر الدفاع المدني ومديرية الشرطة على جهودهم وروح المسؤولية العالية، داعيًا المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر خلال فترة المنخفض الجوي، والابتعاد عن مجاري السيول والأماكن المنخفضة، والالتزام بالإرشادات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، والتواصل مع أرقام الطوارئ عند الحاجة