الدوريات الخارجية: حركة انسيابية وجميع الطرق سالكة

وطنا اليوم:أكد النقيب مهدي الحمود من إدارة الدوريات الخارجية أنه حتى صباح اليوم الثلاثاء، ما تزال الطرق الخارجية سالكة بدون معوقات.

وقال الحمود في تصريحات لاذاعة الأمن إن الحركة انسيابية حتى الآن، وتساقط أمطار بين المتوسط والغزير في طريق إربد عمان و طريق المفرق اربد والمفرق الزرقاء والشونة الشمالية إربد.

وأشار إلى أنّ طريق الصفاوي – الكرامة تشهد رياح متوسطة إلى شديدة غير مثيرة للغبار وطرق الازرق والصفاوي وشارع ال100 الممر التنموي والجامعة الهاشمية وناعور وام الرصاص جميعها تشهد أمطار بين المتوسط والغزيرة